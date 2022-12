“Verissimo”, Alessandra Celentano e le ferite del passato: “Ci penso sempre”

Alessandra Celentano si è messa a nudo in una lunga intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo. Partita dalle origini, da quella famiglia di artisti che l’ha cresciuta e ispirata, guardando poi col sorriso ai suoi 20 anni trascorsi ad Amici di Maria De Filippi.

Qualcuno ha notato un certo cambiamento in lei nelle ultime stagioni, ma l’insegnante più temuta della televisione italiana non è d’accordo: “Sono sempre la stessa rompiscatole”. In realtà, ha spiegato, ha due animi differenti, quello privato e quello lavorativo.

È più divertente nella vita di tutti i giorni, quindi capita, raramente, che qualche sorriso trovi spazio anche in sala prove o in studio. Estremamente legata ai propri affetti, ha aperto il cuore nel ricordare sua madre, la cui morte ha lasciato una profonda ferita in lei.

Alessandra Celentano: il dolore per i genitori

Non è mai stato facile per Alessandra Celentano parlare della morte dei suoi genitori, e soprattutto di sua madre. Il destino ha infatti voluto che si ammalasse di Alzheimer, il che l’ha costretta a un progressivo peggioramento delle sue condizioni nell’arco di 10 lunghi anni.

Gestire tutto ciò, insieme con l’aggravarsi delle condizioni di salute di suo padre, poi deceduto, e i tanti impegni lavorativi, non è stato affatto facile. Oggi ha la forza di parlare di tutto questo, dopo un silenzio forzato durato anni.

“È trascorso molto tempo e ho poi capito come parlarne sia giusto. Affrontare il discorso può infatti essere d’aiuto a chi si ritrova nella stessa situazione, di fianco a persone afflitte da questo male”.

La ferita sul suo cuore resta viva. Non si è mai cicatrizzata. Un dolore così profondo da non riuscire mai realmente a metabolizzarlo. Tutto ciò che puoi fare è andare avanti, ha detto, facendo un po’ finta di nulla: “Certe sofferenze sono però sempre lì. Continuo a salutarli ogni sera e non smetto mai di pensare a loro”.

L’altra faccia di Alessandra Celentano: le parole di Rosita

Come detto, quanto vediamo di Alessandra Celentano in televisione non rappresenta la totalità del suo animo. Ciò non vuol dire che reciti ad Amici di Maria De Filippi, sia chiaro, ma c’è qualcosa che viene lasciato fuori dallo studio televisivo.

Si definisce una persona tranquilla, che però quando inizia a scaldarsi non ha freni. Incapace di trattenersi, si ritrova poi a pentirsi un po’ di quanto fatto: “Non rimpiango mai le cose che dico, ma i modi. A volte vorrei esprimere gli stessi concetti, ma in maniera più pacata”.

A sottolineare l’altra faccia della medaglia, quella che non ci è dato vedere, è sua cugina Rosita Celentano. Le due si vogliono un gran bene, a riprova di una famiglia particolarmente unita. Alessandra Celentano ha un carattere molto scherzoso, ha detto la figlia del celebre Adriano Celentano. Basti pensare al fatto che si diverta a scattarsi dei selfie mentre starnutisce. Una sorta di prova impossibile alla quale si sottopone.

“Abbiamo un legame fortissimo con lei in famiglia. Il suo grande pregio è quello di saper ironizzare su tutto, senza mai prendersi troppo sul serio. Una lezione impartitaci dai nostri padri. Ci vogliamo molto bene”.

Il matrimonio di Alessandra Celentano

All’elenco dei dolori è impossibile non aggiungere il suo matrimonio. Ha spiegato d’essere stata fidanzata a lungo, per poi convolare a nozze ed essere moglie per molti anni, fino alla separazione, dovuta a diversi motivi cui non ha accennato.

“Il nostro rapporto è rimasto ottimo. Non ci vediamo così spesso ma ci sentiamo e sappiamo che l’uno c’è sempre per l’altra e viceversa. Come moglie ero un po’ assente, per il lavoro e le malattie dei miei genitori. È però andata bene per molti anni, quindi forse non ero un tale disastro”.

La fine del suo matrimonio le ha lasciato un’altra ferita profonda. Non avrebbe mai pensato di sposarsi, così quando è accaduto, a 40 anni, il pensiero che potesse finire in divorzio non l’aveva neanche sfiorata: “Il divorzio è stato un dolore. Avevamo tentato di avere dei figli per un periodo ma non è successo. Io credo che ognuno abbia il suo destino e non trovavo giusto accanirmi per diventare madre. Lui ne ha sofferto moltissimo, molto più di me“.

Impossibile per Silvia Toffanin non chiederle del futuro, in amore. Attualmente non ha nessuno al suo fianco, dal punto di vista romantico. Ha svelato di non essersi mai più innamorata dopo il suo ex marito. Non è in attesa, lo chiarisce ampiamente, ma mai dire mai.