Fonte: IPA Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio è stato uno degli ospiti della puntata dell’11 maggio 2025 di Verissimo. Il cantante ha raccontato il rapporto che lo lega ai suoi sei figli e, soprattutto, quello con Luca D’Alessio, in arte LDA, che ha voluto seguire le sue orme nel campo della musica. Gigi D’Alessio ha svelato che non è mai voluto intervenire personalmente a favore della carriera del giovane artista, perché è convinto del fatto che lui si debba guadagnare in prima persona il successo che otterrà.

Gigi D’Alessio, il rapporto con LDA

Gigi D’Alessio si è raccontato senza alcun filtro nel salotto di Verissimo, durante la puntata dell’11 maggio 2025. Il cantante ha svelato di essere in un momento felice della sua vita e di ritenersi fortunato perché può vivere di musica: “La mia fortuna è stata quella che la mia passione è diventato il mio lavoro, allora lì ti senti fortunato… Mi sento fortunato, mi sento un privilegiato. Svegliarsi la mattina è un privilegio, non si deve pensare mai che tutto ti è dovuto”. Il cantante, in ogni caso, si è guadagnato quello che ha ottenuto studiando con grande impegno: “Ho studiato molto perché non sentivo il peso dello studio”.

Così vuole che sia anche per il figlio Luca D’Alessio che ha scelto di essere cantante a sua volta. Il ragazzo è stato parte del cast di una delle ultime edizioni di Amici e Gigi D’Alessio ha deciso di non intervenire mai nella sua carriera: “Io non ho mai alzato il telefono per Luca e mai lo farò e credo che nessun genitore dovrebbe fare questo”.

Il cantante ha raccontato a Silvia Toffanin di essere convinto, infatti, del fatto che se si offre una corsia preferenziale per i figli, il talento non si accresca. Luca D’Alessio, secondo il padre, dovrà lavorare più di altri per affermarsi: “Lo devi fare bene. Lo devi fare meglio di me, perché diranno sempre ‘Tu sei là perché sei il figlio di Gigi’. Li devi zittire, dimostrando la qualità, dimostrando il talento e dimostrando anche che fai i sacrifici”.

Gigi D’Alessio crede nella capacità educativa delle porte in faccia, da lui ricevute anche in passato ed è convinto che LDA abbia subito la sua presenza ingombrante più di tutti gli altri suoi figli, perché ha scelto di fare il suo stesso mestiere e quindi è stato più attaccato: “Luca è quello che ha subito un po’ di più”.

Il ragazzo è intervenuto a sua volta in puntata con un video messaggio, in cui esprimeva tutto il suo affetto per il padre e raccontava la chiacchierata avuta con lui dopo avergli rivelato che voleva essere un cantante: “Mi hai insegnato tanto con quella chiacchierata e continui tutti i giorni, innanzitutto a rendermi fiero di te, del padre che sei, dell’artista e soprattutto, anche stando in silenzio, m’insegni come si fa questo mestiere”.

Gigi D’Alessio, l’amore per i figli più piccoli

Gigi D’Alessio ha parlato del suo ruolo da padre di sei figli a Verissimo, svelando di essere un papà amico: “Non sono stato per niente un papà rigido”.

Ma i suoi figli gli restituiscono lo stesso affetto da loro ricevuto: “Sono un papà super coccolato, mi fanno sentire importante, mi ringraziano ogni giorno, quotidianamente, di come sono, dei valori che gli ho insegnato”.

Per i più piccoli di casa, Francesco e Ginevra D’Alessio, nati dall’amore con Denise Esposito, il cantante prova un sentimento particolare: “Io quando vedo i più piccoli mi commuovo… Quando mi faccio due conti ogni tanto mi viene quel pizzico di tristezza, riuscirò a vederli quando avranno vent’anni? L’importante che li ho fatti… I figli sono veramente la gioia della vita, ma tutti i miei figli, devo dire che ho dei figli meravigliosi”.