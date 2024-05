Verissimo anticipazioni 26 maggio: Speciale Amici

Fonte: Mediaset Silvia Toffanin

Domenica 26 maggio torna l’appuntamento fisso con Verissimo. Silvia Toffanin è uno dei volti intramontabili di Mediaset, e come potrebbe essere altrimenti. Spigliata e alla mano, riesce a mettere i suoi ospiti a proprio agio, spingendoli a confessare segreti passati e progetti futuri. Come al solito, la messa in onda è prevista a partire dalle ore 16.30 su Canale 5.

Speciale Amici

Appuntamento con Speciale Amici per domenica 26 maggio nello studio di Verissimo. Una puntata totalmente dedicata al celebre talent show di Maria De Filippi. Il programma dedicato a giovani talenti del canto e del ballo si è concluso sabato scorso. Per gli ormai ex concorrenti si profila ora la sfida più complessa. Dovranno dimostrare di poter competere nel mondo dello spettacolo con le proprie forze.

In questa puntata di Verissimo spazio soprattutto alle storie, così come al percorso nella scuola di Amici e alle esibizioni. Uno sguardo a tutto ciò che è stato fatto e detto. Non mancheranno di certo riferimenti a potenziali storie romantiche. Il gossip ad Amici è del resto una componente fissa delle ultime edizioni.

In primo piano, però, c’è indubbiamente Sarah, la cantante che ha infine trionfato. Non poteva mancare in studio Marisol. Un talento straordinario, il suo, che le ha consentito di vincere nella propria categoria. La ballerina è pronta a partire alla volta di New York, così da poter sfruttare la borsa di studio presso la Ailey School. Nel prossimo futuro, però, vorrebbe tornare nel talent di Maria De Filippi, così da far parte del corpo di ballo dei professionisti.

Tra gli ospiti di Verissimo anche i cantanti Petit, Holden e Mida, così come il ballerino Dustin. Non mancheranno ospiti legati ad Amici, con tanti personaggi chiamati a commentare la loro evoluzione e crescita. Spazio ai professori che li hanno aiutati a mostrare il proprio talento: Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Come ulteriore sorpresa, ci sarà anche il giudice Cristiano Malgioglio, che in questa edizione è stato affiancato da Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Sarah Toscano a Verissimo

Sarah Toscano è la grande protagonista della puntata Speciale Amici di Verissimo di domenica 26 maggio. Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, la cantante ripercorre i momenti più importanti della sua vita. Sguardo volto anche alla fase precedente all’ingresso a scuola.

Nata a Vigevano nel 2006, è la secondogenita di mamma Petra e papà Marco. Suo fratello maggiore si chiama Lorenzo e la sua famiglia l’ha vista crescere tra l’amore per la musica e il canto e quello per lo sport. Da giovanissima si è infatti dedicata anche al tennis, arrivando alla serie C femminile. Nel 2020 ha inoltre vinto il campionato provinciale di tennis con lo Sporting Club Selva Alta.

I fan avranno modo di scoprire dettagli in più su di lei, apprezzandone la storia. Ecco le parole di suo padre in un’intervista a DiPiù Tv: “Sarah aveva cinque anni quando ha iniziato a studiare il pianoforte e in breve tempo è arrivata a partecipare e vincere dei concorsi internazionali. Lei è fatta così, quando decide di dedicarsi a qualcosa, deve raggiungere il vertice. Ma quando non ci riesce, purtroppo, soffre tantissimo. Ed è successo con il tennis, quando ha capito di non poter giocare ad alti livelli, ha smesso”. Un animo fragile, tutto da svelare.