Fonte: IPA Eleonora Giorgi

Silvia Toffanin conduce la puntata domenicale di Verissimo. L’appuntamento del 24 novembre si preannuncia ricco di interviste e di racconti personali, come quello della giovane Chiara Balistreri che sta iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel dopo l’arresto dell’ex fidanzato Gabriel Costantin, finalmente fermato in Romania dopo la denuncia per le gravissime violenze subite. E ancora il ricordo di Ennio Doris, il ritorno di Eleonora Giorgi e Cristiano Malgioglio e il grande cinema con Marco D’Amore e Maria Esposito.

Il ritorno di Chiara Balistreri, la fine di un incubo

Grande attesa per la storia di Chiara Balistreri, che torna a Verissimo accompagnata dalla madre Roberta per raccontare la fine di un incubo che l’ha segnata profondamente. La giovane, vittima di violenza da parte dell’ex fidanzato Gabriel Constantin, aveva lanciato un grido d’aiuto sui social, denunciando il timore di diventare una delle tante vittime di femminicidio. La situazione era precipitata quando Constantin era evaso dagli arresti domiciliari, scatenando ulteriore paura e angoscia nella giovane donna che ha raccontato la sua storia anche a Veronica Ruggeri de Le Iene.

La recente notizia del suo arresto in Romania ha finalmente messo un punto a questa vicenda drammatica, restituendo a Chiara e alla sua famiglia un senso di sicurezza che speriamo possa persistere a lungo. A Verissimo, Chiara condividerà le emozioni provate durante questo periodo buio e la forza che le ha permesso di affrontarlo, decidendo di denunciare il suo ex dopo aver rischiato la vita.

Le altre anticipazioni di Verissimo del 24 novembre

In concomitanza con la prima visione tv del film Ennio Doris – C’è anche domani, trasmesso domenica sera su Canale5, Silvia Toffanin accoglierà in studio Lina Tombolato, moglie del compianto imprenditore, e la figlia Sara Doris. Le due ospiti ripercorreranno i momenti più significativi della vita di Ennio Doris, ricordandolo non solo come un uomo di successo, ma anche come un marito e un padre affettuoso, oltre che una figura ispiratrice per la sua capacità di credere nel futuro anche nei momenti di difficoltà.

Tra gli ospiti della puntata, anche Eleonora Giorgi e il figlio Andrea per uno spaccato di vita altrettanto coinvolgente. Attrice iconica e volto amatissimo del cinema italiano, Eleonora parlerà del rapporto speciale che la lega al figlio maggiore, condividendo aneddoti e riflessioni sul loro rapporto che è cambiato durante questi mesi trascorsi a combattere contro il tumore al pancreas.

Gli altri ospiti

A portare una ventata di leggerezza e, al tempo stesso, profondità saranno Cristiano Malgioglio ed Enzo Paolo Turchi. Malgioglio, con la sua inconfondibile ironia, si racconterà tra successi, aneddoti e nuovi progetti. Enzo Paolo Turchi, invece, offrirà uno sguardo sulla sua lunga carriera e sull’importanza della passione nel perseguire i propri sogni, oltre a parlare della recente esperienza al Grande Fratello dal quale si è ritirato volontariamente.

Infine, l’attenzione si sposterà sul grande schermo, con Marco D’Amore e Maria Esposito, protagonisti del film Criature, in uscita nelle sale. I due attori, già amati dal pubblico per la loro carica interpretativa, condivideranno dettagli sulla pellicola e sulle tematiche che affronta. La puntata di Verissimo di domenica 24 novembre va in onda su Canale5 dalle ore 16.