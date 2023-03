“Oggi è un altro giorno”, Valentina Persia e la morte del suo grande amore: il gesto di Costanzo

Fonte: IPA Valentina Persia

Valentina Persia è stata ospite di Oggi è un altro giorno, ritrovandosi a parlare tanto della sua carriera quanto della vita privata.

A 51 anni è madre di due figli, che rappresentano la grande gioia della sua vita, e attualmente non è alla ricerca spasmodica di un compagno. L’uomo giusto dovrebbe avere davvero qualcosa di speciale, soprattutto dopo il grande amore trovato e perso alcuni anni fa.

Valentina Persia racconta la morte del suo Salvo

Serena Bortone non può esimersi dal porre una domanda sulla vita privata di Valentina Persia, che parla d’amore con l’esperienza dei suoi anni: “Arrivando a una certa età, posso dire d’essere selettiva. Avendo due figli, far entrare una persona in casa vuol dire aver trovato un valore aggiunto per la mia vita”.

In passato Valentina Persia è stata profondamente innamorata e il suo compagno si chiamava Salvo, morto prematuramente nel 2004 a causa di una cardiopatia congenita, quando aveva solo 42 anni. Insieme dal 2000 al 2004, anno in cui ha dovuto purtroppo dirgli addio per sempre.

Un grande dolore ma privo di rabbia, spiega l’attrice, perché lui l’aveva preparata a quel drammatico momento: “In quattro anni insieme ha avuto altrettanti infarti. Mi ha detto che sarebbe morto presto e giovane e che io avrei dovuto continuare a fare il mio lavoro, perché non c’è cosa più bella che veder sorridere la gente”.

Lei è sempre rimasta al suo fianco anche se vive in lei il rammarico di non esserci stata quando il suo cuore ha infine ceduto. Era impegnata a teatro e lui aveva fatto ritorno a Catania dopo aver visto il debutto.

Si è spento di notte e il giorno dopo sua sorella ha dovuto sfondare la finestra di casa per tentare di soccorrerlo, inutilmente. Da lei l’attrice ha poi scoperto l’accaduto, al quale si era purtroppo da anni preparata.

Ciò non rende di certo le cose più facili e alla domanda di Serena Bortone sul come si faccia a stare con qualcuno sapendo di doverlo perdere, la sua risposta è perfetta e tremendamente onesta: “È stato un grande amore”.

Valentina Persia ricorda Maurizio Costanzo

L’addio a Maurizio Costanzo ha spinto moltissimi personaggi della televisione e del cinema a raccontare episodi sconosciuti. È il caso di Valentina Persia, che ha avuto modo di conoscere il celebre giornalista e conduttore al Teatro Parioli, da dove andava in onda il Maurizio Costanzo Show.

Ricevuta nel suo ufficio, in quel primo faccia a faccia da soli lui le chiese della sua situazione sentimentale. Lei decise di rivelargli la situazione di salute del suo fidanzato, Salvo.

Messo al corrente della cardiopatia congenita di cui soffriva, le chiese il permesso di provare ad aiutarla: “Ti mando da un luminare a Pavia”. Visita da un importante specialista che per un po’ riaccese la speranza, portando a un intervento che però non riuscì a salvargli la vita. Di lì a poco, infatti, il suo Salvo morì.

“Fu molto carino, perché si occupò di questo mio dolore. Uno slancio d’affetto del quale conservo un gran ricordo”.