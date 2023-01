Chi era Salvo, il grande amore di Valentina Persia morto giovanissimo

A Verissimo Valentina Persia ha ripercorso un doloroso capitolo di vita, segnato dalla prematura scomparsa dell’uomo che più ha amato: il compagno Salvo, morto a soli 42 anni nel 2004. Una ferita difficile da rimarginare per la comica che, nel salotto di Silvia Toffanin, lo ricorda con grande commozione. E, nel corso dell’intervista, ripercorre anche il sogno esaudito di diventare madre e una difficile fase di depressione post-partum, vissuta dopo la nascita dei suoi due gemelli.

Valentina Persia: chi era Salvo, il suo compagno morto nel 2004

Valentina Persia ha vissuto una storia d’amore, profonda e travolgente, interrottasi prematuramente nel 2004 con l’improvvisa morte del compagno. La comica ancora oggi deve fare i conti con un dolore difficile da metabolizzare per la perdita del suo Salvo, scomparso a 42 anni. Più volte ha parlato di questa ferita ancora aperta, come nel corso della partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2021, e affronta questo discorso anche oggi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

Di Salvo non abbiamo sufficienti informazioni a disposizione, sappiamo però che era un architetto di Catania, lontano dal mondo dello spettacolo. “Io ringrazio Dio e la mia vita, perché mi ha dato la possibilità di capire cosa vuol dire il grande amore” confessa Valentina Persia ricordando il compagno. E aggiunge, con parole cariche di amore: “Ho vissuto un momento molto doloroso della mia vita, ma auguro a tutti di avere tanta fortuna quanta ne ho incontrata io: perché io, grazie a lui, ho conosciuto che cosa vuol dire amare”.

La comica in studio spiega il motivo dell’improvvisa e prematura scomparsa: “Era una persona buona, l’unico dispiacere ce l’ho per lui: aveva 42 anni, una vita davanti, anche se il suo cuore soffriva di una cardiopatia congenita. Però mi aveva preparato, sapeva che sarebbe morto presto“.

Valentina Persia: la nascita dei figli e la depressione post-partum

Nonostante il tragico evento, Valentina Persia è andata avanti e ha cercato di ricostruire la propria vita. Il 2015 è stato un anno importante per lei, poiché ha esaudito il sogno di diventare madre (sebbene l’identità del papà non sia nota). Sono infatti nati due gemelli, Lorenzo e Carlotta, e a Verissimo racconta tutte le emozioni della maternità: “Ho desiderato essere mamma da quando sono piccola, sono legata ai bambini. Non è stato un capriccio: ho cercato un uomo, che purtroppo la vita mi ha portato via. E quindi ho detto: ‘Ok, sono una mamma da sola, lasciamo perdere chi prova a giudicare questo mio percorso'”.

Tuttavia, dopo la nascita dei figli, Valentina Persia ha vissuto una fase di depressione post-partum, di cui aveva parlato anche a Oggi è un altro giorno ospite di Serena Bortone. Ai microfoni di Silvia Toffanin ricorda le difficoltà di quel periodo: “Io questo amore immediato non l’ho sentito, tante donne non lo sentono. Non è arrivato immediato, forse perché ero sola, perché avevo aspettative altissime. Sentivo solo stanchezza, mi sentivo inadatta, avevo paura e attacchi di panico nella notte nonostante loro abbiano sempre dormito. Li guardavo e dicevo: ‘Perché non sento l’amore?’. Avevo paura, mi sono rivolta alla psicologa e mi ha detto: ‘Non è così, sei solo stanca’. Avevo solo bisogno di tempo e di aiuto“.