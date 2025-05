Uomini e Donne, perché non va in onda oggi e domani pomeriggio

Cambio di palinsesto su Canale5: "Uomini e Donne" non va in onda oggi e domani pomeriggio. Ecco perché e cosa vedremo al suo posto

Fonte: ANSA Maria De Filippi

Piccola rivoluzione nel pomeriggio di Canale5: per due giorni consecutivi, oggi e domani, Uomini e Donne si prende una pausa. Il dating show più amato e chiacchierato della televisione italiana, condotto da Maria De Filippi, non sarà trasmesso nella fascia delle 14:45 come da tradizione, lasciando il posto a una programmazione alternativa. Una scelta che arriva proprio a ridosso del gran finale, quando l’attenzione del pubblico è massima e le storie sentimentali – come quella di Gianmarco Steri – si avviano alla chiusura. Ma niente paura: il motivo c’è, e la sorpresa è dietro l’angolo.

Uomini e Donne, perché non va in onda

La decisione di sospendere la messa in onda di Uomini e Donne con Maria De Filippi giovedì 29 e venerdì 30 maggio è strettamente legata a un cambio di palinsesto strategico. Mediaset ha infatti scelto di riservare al trono classico uno spazio di prestigio nella prima serata di venerdì, con uno speciale Uomini e Donne – La Scelta.

Protagonista dell’appuntamento in prime time sarà proprio Gianmarco Steri, il giovane tronista romano diviso tra Cristina Ferrara e Nadia Di Donato, due corteggiatrici che hanno saputo mettere in gioco emozioni, carattere e una buona dose di strategia.

Nel frattempo, al posto del dating show, Canale5 ha optato per un’alternanza tra daytime e serie: giovedì 29 maggio, andranno in onda L’Isola dei Famosi, Beautiful, la soap turca Tradimento, e poi la serie The Family, fino a lasciare la linea a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Identico lo schema previsto per venerdì 30 maggio, in attesa della prima serata.

Il pubblico, quindi, dovrà pazientare ancora un po’ prima di conoscere la scelta di Gianmarco, che verrà svelata in uno studio allestito con luci romantiche, colonne floreali e quel pathos che da anni contraddistingue i finali di stagione della trasmissione.

In assenza della messa in onda pomeridiana, le community digitali stanno vivendo un’impennata di attività. Gli utenti si riversano su Instagram e Twitter per commentare il cambio palinsesto.

Cosa succede da lunedì 2 giugno: il nuovo palinsesto

Archiviato lo speciale serale, il pomeriggio di Canale5 si prepara a un nuovo assetto, complice anche la chiusura stagionale di Uomini e Donne. Lunedì 2 giugno – giorno festivo – al suo posto sarà trasmesso nuovamente L’Isola dei Famosi alle 14:46, seguita da un episodio extra di The Family alle 15:00, e poi il rientro di Pomeriggio 5 alle 17:00. Si tratta solo di un antipasto rispetto alla settimana successiva, quando la programmazione cambierà definitivamente.

A partire da martedì 3 giugno, Canale5 si affiderà a un palinsesto pomeridiano quasi completamente dedicato alle fiction: si parte con Beautiful alle 13:59, a seguire Tradimento alle 14:24 e La forza di una donna alle 14:52 – un titolo che, già dal nome, punta tutto sull’emozione. Alle 15:40 torna L’Isola dei Famosi con la striscia quotidiana, mentre dalle 15:58 in poi la linea passa ancora una volta a The Family. Il tutto, fino alla consueta fascia informativa delle 17:00 con Myrta Merlino.

La pausa estiva, che accompagna da anni Uomini e Donne, viene vissuta da molti come una “separazione dolorosa”. Ma la scelta di Mediaset di portare in prima serata lo speciale del trono classico sembra voler rassicurare il pubblico affezionato: l’amore non va in vacanza. O almeno, non subito.