Uomini e Donne, perché non va in onda l’8 dicembre

Uomini e Donne non va in onda l’8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata. I palinsesti Mediaset si sono così modificati per la festività dell’Immacolata Concezione, con il dating show che è stato sostituito dal film Operation Christmas. Il programma di Canale5 non è però destinato a rimanere fermo per molto tempo.

Uomini e Donne, perché non va in onda

Com’era lecito aspettarsi, l’appuntamento con Uomini e Donne dell’8 dicembre è saltato per lasciare spazio ai primi film di Natale che ci terranno compagnia per le prossime settimane. La fascia destinata al dating show di Maria De Filippi è stata occupata da Operation Christmas, pellicola del 2016 diretta da David Weaver con Tricia Helfer e Marc Blucas..

Il film racconta la storia di Olivia Young, madre single che lavora per rendere felici i propri figli e per far passare loro delle feste natalizie memorabili. La donna conosce poi l’affascinante Scott McGuigan, del quale s’innamora perdutamente. Il legame tra i due, però, è destinato a essere compromesso da un destino avverso.

Quando torna in tv

L’appuntamento con Uomini e Donne è quindi solo rimandato. Maria De Filippi e i suoi tronisti tornano in onda il 9 dicembre 2021, sempre alle 14,45, con le storie di tutti i protagonisti. Tra i momenti più attesi, quello dell’addio della tronista Andrea Nicole che ha fatto la sua scelta anzitempo andando un po’ a deludere la conduttrice che su di lei aveva puntato moltissimo.

Non mancheranno, poi, le avventure del Trono Over. Il ritorno in studio di Gemma, appena guarita dal Covid, potrebbe portare delle grandi novità e certamente scatenerà ancora le ire di Tina. Isabella, invece, è pronta a lasciare per amore del cavaliere Fabio. È però pronta una sostituta, Nadia, che a 72 anni ha il viso e lo spirito di una ragazzina.

I nuovi protagonisti del dating show sono invece attesi per gennaio, quando Uomini e Donne riprenderà la stagione in corso dopo lo stop che ci sarà per lasciare spazio al riposo e alle feste natalizie.

Non si attende di certo un cambio di rotta, poiché il programma continua a proporsi con il format tradizionale – con Tina, Gianni Sperti e Tinì Cansino tra gli opinionisti – e con il quale ha conquistato il pubblico in tutti questi anni di messa in onda.