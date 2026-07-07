Un medico in famiglia torna? Tutto pronto, ora tocca alla Rai

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ansa Il cast di Un medico in famiglia

Un medico in famiglia, la celebre fiction Rai seguita da milioni di telespettatori ed entrata nel cuore dei fan grazie ai personaggi interpretati da Lino Banfi e Giulio Scarpati.

Un medico in famiglia torna in tv?

A parlare del possibile ritorno della fiction Rai, Verdiana Bixio, produttrice Publispei, e volto dietro alcune fra le serie di maggiore successo degli ultimi anni, da Un medico in famiglia a I Cesaroni, sino a Tutti pazzi per amore.

Ospite dell’Italian Global Series, la produttrice ha affermato che il soggetto della nuova stagione di Un medico in famiglia sarebbe stato scritto. La possibilità concreta di riportare lo show in televisione dunque ci sarebbe, ma ora toccherebbe alla Rai fare il passo successivo.

“Abbiamo scritto il soggetto, quindi adesso è in fase di valutazione – ha spiegato -. Non è soltanto una questione di gusto o del soggetto della serie. Ci sono anche delle scelte strategiche da parte della rete”.

Ansa

Lele Martini e nonno Libero dunque potrebbero presto tornare con nuove storie su Rai Uno, ma tutto dipende da come verranno gestiti gli investimenti per le fiction che, a quanto pare, sono sempre meno.

“La Rai è un mondo molto complesso e non si decide in base al gusto personale il futuro di una serie – ha spiegato la produttrice -. Gli investimenti stanno diminuendo, quindi non posso fare previsioni. Noi abbiamo fatto il nostro meglio su un progetto che ci piacerebbe rivedere realizzato”.

Già qualche tempo fa Lino Banfi aveva confermato la volontà di tornare a vestire i panni di nonno Libero, uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.

La verità sul futuro dei Cesaroni

Verdiana Bixio ha parlato poi del futuro dei Cesaroni. La serie tv è tornata su Canale 5 dopo anni di assenza, ma gli ascolti non sono stati esaltanti e il finale ha lasciato l’amaro in bocca a moltissimi fan.

Dopo alcune frasi di Claudio Amendola era stata ipotizzata l’esistenza di trattative con Netflix per garantire un futuro allo show, ma la produttrice ha nettamente smentito questa probabilità. “Il format de I Cesaroni è condiviso da Publispei con Mediaset e quindi non può essere gestito diversamente”, ha detto.

Secondo Verdiana Bixio, comunque, l’ultima stagione avrebbe avuto un ottimo riscontro, nonostante numerose difficoltà, fra cui la messa in onda alle 22. “Le 22 sono un orario penalizzante per il nostro pubblico – ha rivelato -. La prima puntata l’avrei fatta vedere ai miei figli, ma poi dal lunedì si torna a scuola e diventa difficile seguire la serie. Se la prima serata iniziasse intorno alle 21.30, probabilmente le serie televisive farebbero risultati ancora migliori”.

A dimostrazione di ciò ci sarebbero gli ottimi risultati ottenuti on demand, dove i fan della serie hanno continuato a seguire le vicende di Marco, Giulio, Mimmo e Rudy, mostrando affetto e la voglia di saperne di più. “Abbiamo registrato oltre 750 mila visualizzazioni on demand – ha raccontato la produttrice -. Tra le tre serate e tutti i contenuti dedicati abbiamo raggiunto circa 13 milioni di contatti. Significa che il pubblico è vivo e continua a seguire la serie”.