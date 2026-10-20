Tutto l’amore che resta, slitta il finale della serie con Raoul Bova: quando andrà in onda

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Raoul Bova

Slitta il finale di Tutto l’amore che resta, la fiction di successo con Raoul Bova. La serie tv infatti non terminerà, come era stato previsto, martedì 20 ottobre, ma andrà in onda in un altro giorno, sempre su Rai Uno.

Quando andrà in onda il finale di Tutto l’amore che resta

Raoul Bova e Giulia Bevilacqua si preparano a tornare in tv nella serie Tutto l’amore che resta. Al centro della storia, ancora una volta, le vicende del liceo Helen Keller, una scuola inclusiva a Frascati in cui convivono studenti con e senza disabilità. A fare i conti con le loro storie e i loro problemi il preside Stefano Fogli, interpretato da Raoul Bova, e l’ispettrice ministeriale Michela, a cui presta il volto Giulia Bevilacqua.

Tutto l’amore che resta ha conquistato il pubblico con i suoi temi importanti e con un racconto delicato e interessante. Lo show è l’adattamento italiano di una serie francese intitolata Lycée Toulouse-Lautrec in cui si parla di banchi condivisi, liti con i genitori, problemi adolescenziali e primi amori. La Rai ha descritto la fiction come “un progetto che riprende la tradizione di Rai Fiction sul tema dell’inclusività” e il pubblico ha accolto le puntate con grandissimo entusiasmo, regalando ottimi ascolti alla serie tv.

Tutto l’amore che resta andrà in onda martedì 20 ottobre, ma secondo le indiscrezioni la Rai avrebbe deciso di trasmettere l’episodio 7, slittando l’8, ossia l’ultimissimo, alla prossima settimana. Una scelta arrivata sia per via degli ottimi ascolti ottenuti dallo show con Raoul Bova, sia dalla necessità di lasciare un po’ più di spazio ad Affari Tuoi di Stefano De Martino che dovrebbe terminare alle 21:45.

Nel frattempo le anticipazioni sul finale sono già uscite. Nell’episodio 7 vedremo Carlotta e Vittoria di fronte ad un bivio, costrette a fare i conti con bugie e diversi ricordi del passato. Stefano invece dovrà confrontarsi con Michela, dopo il loro riavvicinamento, mentre l’angoscia per l’incidente gravissimo del figlio Luca si fa sempre più forte. Fra intrighi, sentimenti e problemi, i ragazzi si troveranno nel caos, ma soprattutto il liceo rischierà il collasso, cedendo quasi alla minaccia dell’inchiesta realizzata da Michela.

Anticipazioni finale Tutto l’amore che resta

Come terminerà Tutto l’amore che resta? L’episodio 8 concluderà questa stagione della serie tv. Nell’ultimo appuntamento con lo show il preside interpretato da Raoul Bova vedrà crollare tutte le sue certezze. Il suo mondo andrà in frantumi e anche il sogno che aveva realizzato. Isolato e solo, Stefano si ritroverà sotto accusa dal punto di vista professionale.

A minacciarlo le pressioni istituzionali, ma anche un tradimento inaspettato e doloroso. A quel punto saranno i ragazzi ad agire. Gli studenti infrangeranno le regole nel disperato tentativo di salvare la situazione in nome dell’amicizia. L’esperienza insegnerà a tutti il valore immenso dell’amore e del tempo che viene concesso ad ognuno di noi. Ispirato e commosso dal coraggio degli alunni, Stefano dovrà affrontare il proprio destino e lo farà a testa alta. Luca tornerà nella scuola, mentre Vittoria dovrà fare una scelta difficile, ma necessaria.