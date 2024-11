Anticipazioni Tu si que vales, stasera la finale: chi vince tra i concorrenti

Stasera finale di Tu Sì Que Vales: 16 artisti in diretta su Canale 5 si sfidano per il premio da 100mila euro, decretato dal pubblico a casa

Fonte: Getty Images Oggi la finale di Tu Sì Que Vales

Questa sera si accendono i riflettori su uno degli eventi più attesi della stagione televisiva: la finale di Tu Sì Que Vales. Una serata che promette non solo spettacolo, ma anche emozioni intense, con 16 artisti pronti a contendersi il titolo dopo settimane di prove, sfide personali e performance spettacolari.

Diretta dagli studi Titanus Elios di Roma, la trasmissione andrà in onda su Canale 5, con una conduzione che non rinuncia al suo mix vincente di energia e personalità.

I finalisti e la battaglia per stupire il pubblico

La finale di Tu Sì Que Vales, in onda questa sera in diretta su Canale 5, è il culmine di un percorso che ha visto alternarsi talenti straordinari sul palco. A differenza delle puntate precedenti, registrate in anticipo, la diretta promette una serata carica di suspense e adrenalina.

Ecco i protagonisti che si contenderanno il premio:

Matteo Fraziano , che stupisce con le sue creazioni artistiche di ombre cinesi.

, che stupisce con le sue creazioni artistiche di ombre cinesi. Emanuele Condoleo , un uomo dotato di forza straordinaria, definito “strongman”.

, un uomo dotato di forza straordinaria, definito “strongman”. Ruben e Ivan , atleti di parkour, di cui uno con una disabilità che non limita il talento.

, atleti di parkour, di cui uno con una disabilità che non limita il talento. Hakuna Matata , acrobati che sfidano le leggi della fisica.

, acrobati che sfidano le leggi della fisica. Duo Sebas e Sonia , esperti di acrobazie aeree.

, esperti di acrobazie aeree. Vlad e Sergey , pole dancers che mescolano eleganza e tecnica.

, pole dancers che mescolano eleganza e tecnica. Colombia Salsa Style , ballerini che portano in scena la passione per la salsa.

, ballerini che portano in scena la passione per la salsa. Marceau Bidal , acrobata capace di unire equilibrio e spettacolarità.

, acrobata capace di unire equilibrio e spettacolarità. Ssaulabi , artisti specializzati in arti marziali.

, artisti specializzati in arti marziali. Les Expirés, un duo comico che gioca sull’ironia e la sorpresa.

Accanto a loro, i tre prescelti della Scuderia di Gerry Scotti – Domenico, Francesco e Vincenzo – aggiungono un tocco di imprevedibilità alla competizione, in una gara parallela capace di regalare sempre sorprese.

Il voto che decide tutto: la scelta è nelle mani degli spettatori

In questa serata tutto ruota attorno al voto del pubblico da casa. Esprimere la propria preferenza è semplice, con diverse modalità disponibili, dalle app WittyTV e Mediaset Infinity, fino al classico sms.

La posta in gioco è altissima per i concorrenti che questa sera calcheranno il palco della finale. Il vincitore porterà a casa un montepremi di 100mila euro in gettoni d’oro, un premio che rappresenta non solo un riconoscimento economico, ma anche il coronamento di un percorso fatto di dedizione, talento e sacrifici.

Per la Scuderia di Gerry Scotti, invece, è previsto un riconoscimento separato, dedicato ai tre talenti che si sono distinti nel circuito parallelo ideato dal celebre conduttore. Una sfida che aggiunge ulteriore suspense a una serata già ricca di emozioni.

Una giuria che lascia il segno

Dietro le quinte e in studio, una giuria che è ormai una certezza del piccolo schermo. Maria De Filippi, icona di carisma, Rudy Zerbi con i suoi giudizi taglienti, Luciana Littizzetto e il suo spirito corrosivo, Gerry Scotti con l’energia che da sempre lo contraddistingue, e Sabrina Ferilli, che dà voce al pubblico con un’ironia disarmante.

Dove e come seguire l’evento

L’appuntamento è fissato alle 21:20 su Canale 5, ma per chi non vuole perdersi nulla anche lontano dalla tv, la finale sarà visibile in streaming su Mediaset Infinity, live e on demand. Un evento che chiude un percorso di spettacolo e talento, pronto a regalare l’ennesimo colpo di scena.