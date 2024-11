Tom Cruise, le prime foto di Mission: Impossible 8

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Fonte: IPA Tom Cruise in Mission Impossible 8

Tom Cruise sta per tornare con Mission Impossible – The Final Reckoning. L’attore veste i panni di Ethan Hunt, l’agente dell’IMF che è ormai diventato uno dei personaggi più iconici del cinema (oltre a essere uno dei più celebri della carriera di Cruise). Sebbene non ci siano ancora troppe informazioni sulla trama, è probabile che si chiuderà un cerchio: una pellicola ad alta tensione super attesa nel 2025.

Tom Cruise, le prime foto di Mission Impossible – The Final Reckoning

Il titolo del nuovo film della serie è Mission: Impossible – The Final Reckoning. Tom Cruise, il protagonista, ha condiviso il nuovo trailer ufficiale, con cui ha svelato non solo il titolo, ma anche la data di uscita. Inizialmente si è parlato di Mission: Impossibile – Dead Reckoning Parte 2, ma il trailer ha fugato ogni dubbio. Mission: Impossible – Dead Reckoning è uscito nel 2023 (l’anteprima si è tenuta a Roma), sequel di Mission: Impossible – Fallout (2018).

Fonte: IPA

Con il trailer, sono disponibili anche le prime immagini ad alta tensione della pellicola con Tom Cruise. “Le nostre vite non sono definite da una singola azione, le nostre vite sono la somma delle nostre decisioni”, queste sono le parole del trailer. In finale, Ethan Hunt quasi si rivolge agli spettatori. “Devi fidarti di me un’ultima volta”.

Il lungometraggio naturalmente promette adrenalina, alta tensione, scene da brivido: Cruise cerca di prendere un aereo in volo, lotta a mani nude. E il gran finale ci porta in giro per il mondo, da Londra al Sudafrica, fino a Malta e alla Norvegia.

Quando esce Mission Impossible 8

Con il trailer, c’è la data dell’attesissimo nuovo film di Mission Impossible: la distribuzione nelle sale statunitensi è in programma per il 23 maggio 2025. Il cast è composto, oltre che da Tom Cruise, da Vanessa Kirby, Simon Pegg, Angela Bassett, Ving Rhames e Hayley Atwell. Non è al momento stata rivelata la data italiana di uscita.

Fonte: IPA

Potremmo ritrovarci di fronte, in ogni caso, alla conclusione della serie. C’è da dire che è stato investito un budget a dir poco importante, che ha ampiamente superato i 300 milioni di dollari. Una cifra stellare che, in ogni caso, verrà probabilmente recuperata, considerando il successo della serie in tutto il mondo.

Invece di giugno 2024, alla fine questo capitolo arriverà nelle sale a maggio 2025. Mission: Impossible – Dead Reckoning ha incassato 567 milioni nel mondo, ma ha comunque fatto perdere 200 milioni a Paramount. La produzione di Mission Impossible – The Final Reckoning ha subito diversi ritardi nel corso degli ultimi mesi, tra lo sciopero di Hollywood, oltre ad alcuni incidenti sul set (il sottomarino da 25 milioni di dollari, indispensabile per le riprese subacquee, ha subito un guasto che ha rallentato ulteriormente i lavori). Possibile che siamo giunti alla fine di una delle saghe action più importanti di tutti i tempi? I piani di Cruise sono stati svelati nel 2023: “Spero di continuare a fare film di Mission: Impossible fino alla sua età”, ha detto, riferendosi a Harrison Ford e al suo addio a Indiana Jones.