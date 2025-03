The Voice Senior, le pagelle della sesta puntata: Arisa umile allieva (8), Loredana innamorata al primo ascolto (9)

Fonte: IPA Antonella Clerici

Ultimo giro di giostra per le Blind Audition di The Voice Senior. In questa puntata, ogni coach deve scegliere quali voci portare alle semifinali, con il limite di sei concorrenti a testa. I team sono quasi al completo, ma i giochi non sono ancora fatti.

Antonella Clerici, in modalità preside dolce ma inflessibile, avvisa: “Il tempo è volato, le squadre non sono ancora chiuse, potete portare in semifinale solo 6 concorrenti a testa, quindi a fine puntata dovete fare delle scelte importanti. Gigi, quel furbone, ha ancora il pulsante di blocco”. E da qui in poi, via al caos, alle scelte coraggiose e a un bel po’ di siparietti.

Gigi D’Alessio e il blocco ancora carico. Voto: 7

Ultima chiamata e Gigi d’Alessio ha ancora il famoso pulsante per bloccare gli altri coach. Non è chiaro se lo userà per strategia, per ripicca o solo per fare scena, ma l’idea che possa ancora mandare all’aria un reclutamento altrui tiene tutti sulle spine. Gigi d’Alessio osserva, riflette, commenta.

Quando Nunzio sceglie lui, il sorriso è quello di chi sa esattamente cosa sta facendo. Si gira per Elsa con prontezza, ma la battaglia finisce altrove. Il blocco è ancora lì, pronto per colpire Loredana Bertè. E con Paolo, il ripescato di questa edizione, si mostra premuroso: “La rinuncia non è mai una sconfitta”.

Clementino, teatrante geniale. Voto: 8

Clementino fa show, improvvisa, batte cassa con il pubblico e trasforma ogni momento in cabaret. Con Arisa forma un duo comico che regge benissimo anche nelle pause tra un’esibizione e l’altra. Quando perde Nunzio per un soffio, finge delusione, ma si capisce che si è già rifatto due conti. Con Angelina è colpito dall’energia e dall’outfit: “Canti come una trentenne”, le dice. Ma niente da fare: finisce a mani vuote. Per Elsa arriva tardi ma in grande stile, con tanto di occhiali da neve e discesa mimata: sipario.

Poi arriva Vito, 73 anni, ingegnere con l’anima musicale e tesi in musica elettronica. Canta I Feel Good, e Clementino lo vuole tutto per sé: “Non vi girate!” urla agli altri, e si prende il funky professor senza dover litigare. Quando arriva Sergio, classe 1948, milanese doc con la sua chitarra e Long Train Runnin’, Clementino non si gira. Ma poi ammette: “Mi pento di non essermi girato”.

Arisa, umile allieva per una volta. Voto: 8

Arisa non si è girata per Angelina, ma le ha riservato una delle frasi più belle della serata. “Canti come una jazzista, puoi rendere magica qualsiasi cosa”. Ma è con Elsa che Arisa si prende la scena: prima la ascolta, poi la raggiunge sul palco per cantare insieme Sally di Vasco. Alla fine, Elsa la sceglie, e Arisa commenta con dolcezza: “Sarai tu a dare lezioni di canto a me”. Per una volta si mette un passo indietro, ed è proprio lì che brilla.

Loredana Bertè, innamorata al primo ascolto. Voto: 9

Appena Angelina inizia a cantare, Loredana Bertè ha già deciso. Quando la concorrente finisce, non è nemmeno il caso di provarci: è già sua. “Mi piaci sempre di più” le grida. Ed è amore a prima vista.

Nessuna arringa, solo pelle d’oca e tanta empatia. La Bertè resta la regina delle scelte di pancia. E spesso ci azzecca. Anche per Elsa parte in quarta, ma deve cedere il passo ad Arisa. E quando Sergio finisce di cantare, confessa: “Mi sono pentita, avrei dato la seconda chance a te”.

Antonella Clerici, impeccabile direttrice d’orchestra. Voto: 10

Antonella Clerici tiene insieme il tutto in modo magistrale e dolce. Rimette in riga i giudici, consola i concorrenti, si prende cura del ritmo e regala sempre almeno un paio di frasi da incorniciare. Con Paolo, il ripescato da Reggio Emilia di 84 anni, mostra il lato più autentico: quando lui rinuncia per paura di dimenticare le parole, è lei a tendergli la mano. “Facciamo una cosa: andiamo comunque sul palco a comunicare ai coach la tua decisione e facciamo un saluto”.

Con Monica, che ha smesso di cantare dopo aver perso la mamma e poi il papà, si commuove senza nasconderlo. È una conduttrice che non conduce: accoglie, accompagna, consola. E basta. Ma è tutto.