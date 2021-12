The Voice Senior: Didi Balboni, l’ex valletta di Mike a caccia di una seconda occasione

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Prosegue senza sosta la sfida di The Voice Senior, il talent show canoro giunto alla sua seconda edizione. Antonella Clerici, di nuovo alla guida del programma, ci ha regalato bellissime emozioni. Ma ancora di più lo hanno fatto i cantanti che hanno deciso di concedersi una seconda occasione nella vita, sorprendendoci con le loro voci incredibili. Tra di essi è spuntata una signora che in molti avranno sicuramente riconosciuto. Stiamo parlando di Didi Balboni, che ha un lungo passato nel mondo dello spettacolo.

Didi Balboni, l’ex valletta di Mike

Con la sua grinta pazzesca, Didi ha completamente fatto dimenticare i suoi 73 anni (portati magnificamente, tra l’altro). Sul palco di The Voice Senior, ha dato prova di un talento notevole, e immediatamente in molti hanno fatto un tuffo nel passato. Era davvero giovanissima quando aveva iniziato a cantare nelle balere della sua amata Emilia, ma solo durante una vacanza a Torino qualcuno l’aveva notata. Da quel momento, per la Balboni ha avuto inizio una bella carriera, che l’ha condotta sin da subito in televisione.

Ad appena 15 anni, la sua prima apparizione sul piccolo schermo: Didi aveva la freschezza e lo splendore della sua giovinezza, che in pochi istanti aveva conquistato tutti. Tanto che persino Mike Bongiorno se ne era innamorato, scegliendola come sua valletta per il programma a quiz La fiera dei sogni. La Balboni, gettata in quel turbine inarrestabile che è il mondo della tv, aveva portato a conclusione la sua stagione accanto al grande Mike, per poi tornare al suo paese. Ma la passione per la musica non l’ha mai abbandonata: “Per me cantare era un bel gioco, poi è diventato un mestiere” – ha rivelato a The Voice Senior.

La sua splendida voce è rimasta incisa in diversi album, che avevano riscontrato successo anche oltre i confini italiani. Tuttavia, Didi Balboni è pian piano scomparsa dal panorama musicale. “Un giorno il mio discografico mi chiamò per incidere un nuovo 45 giri che a me non piaceva, quindi gli dissi che non lo avrei fatto” – ha raccontato Didi, e quel suo gesto ha segnato la fine di una brillante carriera. Andata in pensione, la cantante ha voluto regalarsi questa nuova possibilità di dare prova del suo talento, come lei stessa ha affermato: “The Voice è un’occasione per far sapere che ci sono ancora, che esisto”.

The Voice Senior, l’esibizione di Didi Balboni

Purtroppo, però, la Balboni non è riuscita a far breccia nel cuore dei coach della trasmissione. Esibendosi sulle note de Il tempo di morire, ha senza dubbio mostrato ancora una volta di avere una voce bellissima. Tuttavia, non ha fatto trapelare le giuste emozioni, e per questo i giudici non l’hanno scelta. A rompere il silenzio, dopo la performance di Didi, è stata Orietta Berti: “Non mi ha emozionato quel tanto da farmi girare”.

Più severa Loredana Bertè: “Io non mi sono girata perché Battisti è un mostro sacro e va fatto alla perfezione”. Gigi D’Alessio, invece, ha voluto stemperare un po’ la tensione: “Io ho apprezzato molto la tua qualità tecnica, ma tutte le varianti che hai fatto alla linea melodica forse erano troppe, è arrivata tanta tecnica ma poco cuore“.