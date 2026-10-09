Anticipazioni The Voice Senior, Fiorella Mannoia nuovo coach: cosa succede nella prima puntata

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Ansa Antonella Clerici

Prepariamo il divano e tieniamo un fazzoletto a portata di mano, perché il venerdì sera torna a essere quello che preferiamo. The Voice Senior torna su Rai1 oggi, venerdì 9 ottobre dalle 21.30, con la sua settima edizione e con la liturgia di sempre, fatta di voci inattese e storie che arrivano dritte al cuore.

A tenere le fila, come da tradizione, c’è Antonella Clerici, che di questo programma è molto più di una conduttrice. È l’amica che ti prende per mano e ti accompagna dentro le vite dei concorrenti, tutti over 60, tutti con qualcosa da raccontare oltre alla canzone che hanno scelto. E quest’anno, dietro ai mitici girevoli, c’è una novità che farà felici tante di noi.

Fiorella Mannoia nuovo coach di The Voice Senior: chi sono i giudici 2026

Accanto ad Arisa, a Clementino affiancato da Rocco Hunt e a Nek, siede per la prima volta Fiorella Mannoia. Un ingresso di peso, e in senso bellissimo: parliamo di una delle interpreti più amate della musica italiana, una donna che ha fatto del rispetto per le canzoni, e per chi le canta, la sua cifra inconfondibile.

Difficile immaginare un orecchio più adatto a un programma in cui ogni concorrente porta sul palco decenni di vita vissuta. Il risultato è una giuria di The Voice Senior che mette insieme generazioni e linguaggi diversi – il rap, il pop, il cantautorato – e che proprio per questo promette benissimo, con qualche discussione e molta ironia.

Come sempre, poi, non mancheranno i duetti tra coach e concorrenti e le guest star di puntata: quei momenti che il giorno dopo finiscono dritti nei video più condivisi.

Blind Auditions, tasto Blocco e Seconda Chance: come funziona la prima puntata

La formula non si tocca, come accade ormai da tempo. Si parte dalle Blind Auditions, le famigerate audizioni al buio. i coach ascoltano girati di spalle e possono voltarsi soltanto se la voce li conquista. Come sempre, è solo il suono, che è poi il motivo per cui questo talent commuove così tanto.

Se a girarsi è più di un coach, la palla passa al concorrente, che sceglie a quale squadra affidarsi. Ed è qui che entrano in gioco i due assi nella manica: il tasto Blocco, che impedisce a un collega di accaparrarsi un talento, e il tasto Seconda Chance, che permette di richiamare in una puntata successiva chi al primo tentativo non è riuscito a far voltare nessuno.

Dopo quattro appuntamenti di Blind, ogni coach dovrà sceglierne sei, per un totale di 24 concorrenti ammessi al Knock Out, la semifinale: lì si canta con un brano assegnato dal proprio giudice. Solo tre per squadra arrivano alla Finale, dove a incoronare il vincitore sarà il televoto del pubblico da casa.

Se stasera sei fuori a cena, nessun dramma: The Voice Senior si rivede on demand su RaiPlay in streaming, dove le clip delle esibizioni e i passaggi più emozionanti compaiono già durante la messa in onda, mentre le puntate integrali arrivano pochi minuti dopo i titoli di coda. Dall’estero, invece, si segue su Rai Italia.

Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, nasce dal format internazionale The Voice ideato da John de Mol ed è diretto da Sergio Colabona.

Ma al di là dei meccanismi e dei pulsanti, resta la ragione per cui ci torniamo ogni anno: la dimostrazione, cantata, che per rimettersi in gioco non è mai troppo tardi.