Cosa succede negli ultimi episodi della soap turca "The Family", in onda il 5 luglio su Canale 5

Protagonista del palinsesto estivo di Canale 5, la soap opera The Family si avvia verso la conclusione: il 5 luglio vanno infatti in onda gli ultimi episodi del serial turco. Cosa accadrà a Devin ed Aslan? E quali tradimenti saranno finalmente svelati?

The Family, la trama della serie

Al centro della trama di The Family, girata tra Istanbul e Smirne, c’è la sorprendente e inaspettata storia d’amore tra Aslan, un giovane boss del crimine, e Devin, una altrettanto giovane e brillante psicologa. Lui è il capo di una potente famiglia criminale di Istanbul, i Soykan, e in qualità di leader si trova coinvolto in diversi casi loschi. Lei, invece, è cresciuta senza amore: la madre è bipolare e la sorella soffre di un disturbo borderline di personalità. La donna manca di autostima e sicurezza di sé. Le vite dei due protagonisti si incrociano, a bordo dello stesso volo per Izmir.

L’attrazione tra Devin e Aslan sarà fatale fin dal primo momento, ma la loro storia d’amore è tutt’altro che semplice: a rendere tutto più difficile, non sono solo le attività criminali del ragazzo, ma anche la sua perfida madre Hulya, che non vede di buon occhio la relazione e che farà di tutto per separare i due innamorati. Intorno alle vicende dei protagonisti, ruotano quelle degli altri membri della famiglia, tutti segnati da terribili segreti: Leyla (Canan Erguder), sorella di Aslan, è costretta da sua madre a sposare un uomo che non ama per nascondere la sua omosessualità e non dare scandalo; Cihan (Nejat Isler), fratellastro di Aslan, è invece sposato con Serap (Selin Sekerci), una donna che si toglierà la vita perché non riuscirà mai a superare il dolore per gli abusi subiti proprio dal padre di suo marito. Infine Bedri (Alper Cankaya), cugino di Aslan, si innamorerà di Yagmur (Yusra Geyik), sorella di Devin.

Come finisce The Family

Non mancheranno colpi di scena negli ultimi episodi di The Family. Tra i momenti più drammatici, c’è sicuramente la morte di Cihan (Nejat Isler): il ragazzo, infatti, perderà la vita durante un attentato per fare da scudo al fratellastro Aslan (Kivanc Tatlitug). Anche Devin (Serenay Sarikaya) dovrà fare i conti con una situazione molto difficile: dopo aver scoperto di essere incinta, la giovane sarà colpita da un’embolia polmonare che potrebbe mettere a rischio la sua vita e quella del bambino in grembo. Nonostante il parere contrario dei medici, la donna deciderà comunque di non abortire, portando a termine la gravidanza.

Il parto non sarà dei più semplici, ma Devin riuscirà a dare alla luce un maschietto, chiamandolo Cihan in onore del cognato scomparso. Sarà proprio la nascita del piccolo a sortire un effetto inatteso su Aislan: per amore del figlio e della sua compagna, l’uomo abbandonerà le attività criminali, decidendo di aprire un ristorante. Il nome del locale? The Family.

A questo punto, lo spettatore viene accompagnato con un salto temporale al 2029: tutta la famiglia si ritrova riunita nel ristorante per celebrare il compleanno di Devin e Cihan. Tra i presenti, c’è anche Hulya (Nur Surer), che dopo molte peripezie riuscirà ad avvicinarsi al figlio e a sua moglie. Insomma, dopo tanti spargimenti di sangue, per i protagonisti arriverà l’agognato happy ending.