Fedez pubblica Telepaticamente, testo e significato del singolo

Fedez è tornato a farsi sentire dal suo pubblico. Questa volta, però, come ormai da un po’, niente grandi proclami: solo una canzone che parla per lui.
Dopo il libro in cui ha scelto di mettersi a nudo, arriva Telepaticamente, un nuovo singolo che mescola fragilità e consapevolezza segnando un passo ulteriore verso un ritorno più autentico: più vicino all’uomo che all’artista. Ecco testo e significato.
Fedez, significato di “Telepaticamente”
Dopo giorni di mistero e teaser sparsi per Milano, la scritta “Telepaticamente” è finalmente apparsa sui ledwall della Galleria Vittorio Emanuele e dei Navigli svelando il nuovo progetto di Fedez.
Un primo assaggio di ciò che il cantante ha poi racchiuso nel brano di cui Telepaticamente è il titolo: un singolo che parte da un’immagine simbolica, quella mostrata proprio sui maxi schermi in città, sospesa tra leggerezza e gravità, e che anticipa il senso profondo del testo.
Con una scrittura più matura e diretta, simile a quella usata per raccontarsi nel suo nuovo libro, Fedez si muove dentro le proprie contraddizioni su una produzione firmata da Merk & Kremont: la tensione tra persona e personaggio, tra amore e conflitto, tra verità e rappresentazione. Verso dopo verso, mette a nudo la distanza dolorosa tra l’immagine pubblica e l’identità privata.
Un concetto che si trasforma nel ritornello, dove quella distanza diventa un legame invisibile: una connessione che resiste alle parole e al tempo.
“Telepaticamente”, il testo
Ti ho dato prova tutti i momenti
che sembro privo di sentimenti
Prima era amore ora solo un nome sulla tua lista dei fallimenti
Penseranno che sia stato finto
Sparano all’artista muore la persona
Io rispondo l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra
E rompiamolo ma dentro la stanza
Non davanti alla stampa
Questo silenzio
Stare ad ascoltare la rabbia
Tanto non ha importanza
Non farlo adesso che
Telepaticamente
È come rifare l’amore con te
Inevitabilmente
Sei un fiore del male che si prende cura di me
Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora
Perché ti ho qui da sempre
Telepaticamente
Ogni volta invochi il karma sperando che mi uccida
Hai chiuso un occhio solo per prendere meglio la mira
Scappo scappo prima che mi prendi
Sputa nel mio piatto prima che si freddi
Non ti do più corda così non la spezzi
Ora grida al mondo quanto mi disprezzi
E rompiamolo ma dentro la stanza
Non davanti alla stampa
Questo silenzio
Stare ad ascoltare la rabbia
Tanto non ha importanza
Non farlo adesso che
Telepaticamente
È come rifare l’amore con te
Inevitabilmente
Sei un fiore del male che si prende cura di me
Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora
Perché ti ho qui da sempre
Telepaticamente
Perché teoricamente
gli errori si fanno in due
Ma io valgo doppio
E poi tecnicamente
Io sarò tuo per sempre
Telepaticamente
È come rifare l’amore con te
Inevitabilmente
Sei un fiore del male che si prende cura di me
Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora
Perché ti ho qui da sempre
Telepaticamente