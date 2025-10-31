Fedez pubblica Telepaticamente, testo e significato del singolo

Con "Telepaticamente", Fedez firma un ritorno introspettivo e maturo: testo e significato del nuovo singolo

IPA Fedez, il nuovo singolo è "Telepaticamente"

Fedez è tornato a farsi sentire dal suo pubblico. Questa volta, però, come ormai da un po’, niente grandi proclami: solo una canzone che parla per lui.

Dopo il libro in cui ha scelto di mettersi a nudo, arriva Telepaticamente, un nuovo singolo che mescola fragilità e consapevolezza segnando un passo ulteriore verso un ritorno più autentico: più vicino all’uomo che all’artista. Ecco testo e significato.

Fedez, significato di “Telepaticamente”

Dopo giorni di mistero e teaser sparsi per Milano, la scritta “Telepaticamente” è finalmente apparsa sui ledwall della Galleria Vittorio Emanuele e dei Navigli svelando il nuovo progetto di Fedez.

Un primo assaggio di ciò che il cantante ha poi racchiuso nel brano di cui Telepaticamente è il titolo: un singolo che parte da un’immagine simbolica, quella mostrata proprio sui maxi schermi in città, sospesa tra leggerezza e gravità, e che anticipa il senso profondo del testo.

Con una scrittura più matura e diretta, simile a quella usata per raccontarsi nel suo nuovo libro, Fedez si muove dentro le proprie contraddizioni su una produzione firmata da Merk & Kremont: la tensione tra persona e personaggio, tra amore e conflitto, tra verità e rappresentazione. Verso dopo verso, mette a nudo la distanza dolorosa tra l’immagine pubblica e l’identità privata.

Un concetto che si trasforma nel ritornello, dove quella distanza diventa un legame invisibile: una connessione che resiste alle parole e al tempo.

“Telepaticamente”, il testo

Ti ho dato prova tutti i momenti

che sembro privo di sentimenti

Prima era amore ora solo un nome sulla tua lista dei fallimenti

Penseranno che sia stato finto

Sparano all’artista muore la persona

Io rispondo l’acqua è sempre più profonda di come sembra da sopra

E rompiamolo ma dentro la stanza

Non davanti alla stampa

Questo silenzio

Stare ad ascoltare la rabbia

Tanto non ha importanza

Non farlo adesso che

Telepaticamente

È come rifare l’amore con te

Inevitabilmente

Sei un fiore del male che si prende cura di me

Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora

Perché ti ho qui da sempre

Telepaticamente

Ogni volta invochi il karma sperando che mi uccida

Hai chiuso un occhio solo per prendere meglio la mira

Scappo scappo prima che mi prendi

Sputa nel mio piatto prima che si freddi

Non ti do più corda così non la spezzi

Ora grida al mondo quanto mi disprezzi

E rompiamolo ma dentro la stanza

Non davanti alla stampa

Questo silenzio

Stare ad ascoltare la rabbia

Tanto non ha importanza

Non farlo adesso che

Telepaticamente

È come rifare l’amore con te

Inevitabilmente

Sei un fiore del male che si prende cura di me

Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora

Perché ti ho qui da sempre

Telepaticamente

Perché teoricamente

gli errori si fanno in due

Ma io valgo doppio

E poi tecnicamente

Io sarò tuo per sempre

Telepaticamente

È come rifare l’amore con te

Inevitabilmente

Sei un fiore del male che si prende cura di me

Non cambierò mai per i giornali che poi mi uccidono online ancora

Perché ti ho qui da sempre

Telepaticamente