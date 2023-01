“Tali e Quali”, la figlia di Massimo Boldi fa Katy Perry. Ma piovono critiche

Fonte: IPA Marta con il papà Massimo Boldi

Le sfide continuano a suon di imitazioni e Tali e Quali, spin off del successo televisivo Tale e Quale condotto da Carlo Conti, si appresta a raggiungere la finalissima in programma per sabato 4 febbraio. Tantissimi gli artisti che si sono avvicendati sul palco, con qualche incursione illustre che ha incuriosito la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello. È questo il caso della figlia di Massimo Boldi, Marta, che si è presentata con una divertente imitazione di Katy Perry che ha sì stupito, ma convinto poco alcuni dei giurati.

La figlia di Massimo Boldi a Tali e Quali: le critiche di Malgioglio

Due occhi grandi, espressivi, e una fame di spettacolo che di certo ha ereditato dalla sua famiglia. Marta Boldi è portatrice sana di simpatia, con un amore per la musica che coltiva fin da quando era bambina. Impossibile non collegarla al suo famosissimo papà, Massimo, che è stato il motore di tutte le sue passioni.

A Tali e Quali, Marta ha voluto portare se stessa, impersonando un’artista – Katy Perry – che ha avuto il piacere di conoscere personalmente. Trucco, parrucco e si va in scena. Il paragone è di certo difficile, soprattutto per la caratura artistica del personaggio originale non facile da ricalcare. Il brano scelto poi – Hot N Cold – ha messo alla prova le sue corde vocali. L’obiettivo è stato, però, solo uno: divertirsi e dare sfogo a una passione che l’accompagna da sempre, sebbene il risultato non sia stato quello che avrebbe sperato.

A esprimere le critiche più dure è stato Cristiano Malgioglio, poco convinto dalla sua interpretazione che ha addirittura definito “spaventosa”. Al netto degli errori tecnici, che il giurato ha elencato punto per punto, Marta Boldi ha dimostrato di avere una grande personalità e una buona capacità di stare sul palco, doti che non vanno di certo sottovalutate.

Chi è e cosa fa Marta Boldi

È la figlia minore di Massimo Boldi e di Maria Teresa Selo, l’amatissima moglie scomparsa a seguito di una lunga malattia. Marta è nata nel 1990 e ha due sorelle, Micaela e Manuela. Oltre all’amore per la musica, che la smuove fin da piccolissima, ha scelto di perseguire le orme paterne dal dietro le quinte, diventando produttrice e sceneggiatrice cinematografica: “Nella vita faccio parte di una agenzia creativa nella quale lavoro come assistente di produzione, sceneggiatrice, editor e traduttrice. La musica e lo spettacolo hanno sempre fatto parte della mia vita. Mio papà, Massimo, fa il tifo per me”.

Marta Boldi si è preparata bene prima di imboccare questa strada. Ha infatti conseguito una laurea all’Università del Sacro Cuore di Milano, perfezionandosi con un master in scrittura e produzione cinematografica internazionale. A poco più di due anni dal titolo, sta mettendo in pratica quello che ha imparato, insieme all’esperienza che ha accumulato sul campo. È inoltre l’orgoglio di suo padre, che in occasione del conseguimento del master aveva dichiarato: “Fiero e orgoglioso per aver avuto la fortuna di assistere al Master della più giovane delle sorelle. Ora tocca sperare di poter trovare il proprio posto di lavoro. Congratulazioni dal tuo papà”.