“Summer Job” è il primo reality Netflix, conduce Matilde Gioli

Fonte: ANSA Matilde Gioli, cosa ci aspettiamo dal reality "Summer Job"

Il primo reality italiano di Netflix è pronto ad andare in scena: si tratta di Summer Job, uno show che sarà condotto da Matilde Gioli e che à un importante banco di prova per il colosso dello streaming. Infatti Netflix, con questo progetto, sperimenta un reality in Italia sulla scia di quello che Prime Video fa già da qualche tempo, basti pensare a format come Lol – Chi ride è fuori e Celebrity Hunted.

Quando inizia e cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo reality?

“Summer Job”, quando inizia e cosa sappiamo del reality Netflix

La descrizione migliore di Summer Job arriva direttamente dalla piattaforma Netflix, dove si trova già una piccola presentazione di quello che sarà il primo reality italiano per il colosso dello streaming. “In questo reality competitivo – si legge – dieci partecipanti della generazione Z pensano di fare una vacanza da sogno, ma per continuare a divertirsi devono trovare un lavoro estivo”.

Insomma un banco di prova per i giovani concorrenti che sono stati scelti per prendere parte allo show, il cui fischio di inizio è previsto per il 18 dicembre quando approderà sulla piattaforma Netflix.

I concorrenti hanno tra i 18 e i 23 anni e non sanno realmente cosa li aspetta. Infatti si ritroveranno a fare ciò che non hanno mai fatto nella loro vita sino a quel momento: lavorare.

La guida dei 10 concorrenti sarà l’attrice Matilde Gioli che sarà al loro fianco durante le otto puntate del reality. E se per le prime 24 ore saranno all’insegna di ogni lusso, trascorse quelle avranno bisogno di guadagnare i soldi. E lo faranno all’interno di alcune attività locali impegnandosi in quelli che sono dei veri e propri summer job, ovvero dei lavori estivi. Saranno a rischio i concorrenti che, a causa del poco impegno, non otterranno la busta paga settimanale.

“Summer Job”, cosa dobbiamo aspettarci dal reality show

Sono Angelica, Gian Marco, Lavinia, Marina, Matthias, Melina, Pietro, Pit, Samuele e Sofia i concorrenti di Summer Job il primo reality show italiano targato Netflix. A raccontarsi sono proprio gli stessi protagonisti nel trailer che è stato rilasciato dal programma. Insieme a Matilde Gioli, che ci introduce allo show girato in Messico, nella riviera Maya. L’attrice racconta che i concorrenti sono “convinti di vivere una delle avventura più belle che abbiano mai vissuto. Una vacanza indimenticabile dove poter fare quello che hanno sempre fatto. Peccato che dopo un solo giorno il sogno lascerà il posto alla dura realtà“.

L’attrice, infatti, spiega che “Scopriranno che la vacanza non è gratuita: dovranno guadagnarsela nella maniera più ovvia, ma sconosciuta per loro: lavorando”. E facendolo per la prima volta nella loro vita.

Il reality promette di divertire gli spettatori, ma ci aspettiamo che sia anche uno spunto per riflettere sull’importanza dell’impegno e sul valore delle cose guadagnate in prima persona. E poi non mancheranno di certo le dinamiche di gruppo che nasceranno grazie ai vari legami che sapranno costruire i concorrenti. Il reality show è scritto da Sonia Soldera, Giovanni Piccione, Marco Cappellini, Marco Matteo, Gabriella Nocera, Alessandro Tassone e Stefano Martinelli e diretto da Angelo Poli. Romina Ronchi capo progetto.