Dopo la coroncina c’è un nuovo trofeo altrettanto prezioso ad attendere Francesca Bergesio, colei che si è aggiudicata il titolo di più bella d’Italia. La neoeletta Miss è finita nelle simpatiche grinfie di Striscia la notizia, che l’ha omaggiata del suo riconoscimento più popolare.

Tapiro d’oro a Miss Italia

La puntata di venerdì 17 novembre di Striscia la notizia avrà tra i suoi protagonisti anche Francesca Bergesio, la neoeletta Miss Italia 2023. La reginetta di bellezza si è meritata il Tapiro d’oro, consegnato come da tradizione dall’inviato Valerio Staffelli, a causa delle polemiche social sulle presunte raccomandazioni ricevute dal padre Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega.

La diciannovenne risponde al tapiro con il savoir faire di una vera Miss: “La politica la tengo lontana dalle mie passioni. Voglio godermi il mio sogno al massimo, sorrido a tutti quelli che mi criticano e vado avanti per la mia strada”. E così, detto fatto, Francesca Bergesio ha accolto persino il Tapiro con un bel sorriso. E poi via, dritta per la sua strada.

Miss Italia è diventata una questione politica

La vittoria di Francesca Bergesio a Miss Italia non è stata accolta bene dal pubblico, e la cosa ha ben poco a che vedere con la sua persona. L’elezione della Miss non è piaciuta per questioni politiche. Il primo a esprimere il proprio dissenso è stato il giornalista Gad Lerner, che su X ha scritto: “Giuria presieduta da Sgarbi, composta dal tizio della Zanzara e Hoara Borselli. Così si dà l’assalto alle casematte del potere e si onora la Nazione”.

A seguire, l’ex sottosegretaria dem Alessia Morani: “Miss Italia 2023, figlia di un senatore della Lega. Giudicata e premiata da un sottosegretario del governo Meloni. Mi pare una sintesi perfetta del momento che stiamo vivendo”. Il post, così come quello di Lerner, ha ricevuto migliaia di commenti di approvazione. Si dice, insomma, che l’elezione non sia stata meritocratica e che la diciannovenne abbia sbaragliato la concorrenza non grazie alle sue doti ma per via dell’importante papà, attualmente rilevante figura politica di uno dei partiti di maggioranza.

Miss Italia risponde alle accuse

Ma Francesca Bergesio non ci sta e alle numerose e aspre accuse rivoltele ha risposto a tono: “Sono stufa delle polemiche sia verso il concorso, sia sul fatto che mio padre è un senatore della Lega. – ha dichiarato la reginetta ai microfoni del Corriere della Sera – Non si è mai immischiato, anche a costo di perdersi alcuni momenti belli insieme. Anche se lui è un personaggio io sono un’altra persona. Devo avere pari opportunità con le altre ragazze per mettermi in gioco”.

Fa bene a dire la sua e non assumersi responsabilità che non le appartengono. E, per dimostrare di avere delle proprie opinioni ben definite, Bergesio si è espressa anche sulla diatriba nata in seguito all’esclusione da parte del concorso delle donne transgender: “Come in ogni concorso c’è un tema e una categoria di rifermento: Miss Italia celebra chi è nata donna ed è giusto che sia così”. Parole sue.