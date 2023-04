“StraMorgan”, perché Madame e Mengoni lo snobbano e dicono no a Morgan

Fonte: Ansa Morgan conduttore di "StraMorgan"

Neanche il tempo di tornare in Rai, con un programma tutto suo, che già cominciano i problemi per Morgan. Il poliedrico artista, che sarà al timone, per quattro puntate, del suo StraMorgan, ha dichiarato che due ospiti hanno rifiutato di partecipare al suo programma: Madame e Marco Mengoni. Il motivo? Le feroci critiche di Morgan verso i due cantanti dopo il Festival di Sanremo 2023, letteralmente fatto a brandelli da lui in vari episodi e interviste.

Morgan: “Mengoni e Madame non vogliono venire nel mio programma”

Ci dispiace dirlo, ma dove c’è Morgan ci sono guai. Ogni sua partecipazione televisiva porta dietro un mare di polemiche, sin dai tempi del suo debutto come giudice di X Factor, sino alla sua ultima partecipazione a Ballando con le Stelle (è il caso di citare anche Sanremo?): e visto che, nonostante tutto, il poliedrico artista riesce sempre ad ottenere una nuova occasione, per il suo indiscutibile talento musicale, non ci sorprende che il suo ritorno, su Rai 2, con StraMorgan, sia nato sotto una cattiva stella.

A raccontare le difficoltà è stato Morgan stesso, che ha svelato che due dei suoi ospiti più attesi hanno detto “no, grazie” al suo invito. I due cantanti in questione sono Marco Mengoni, suo ex allievo a X Factor, e Madame, a suo dire una sua amica. Ma perché i due artisti, in piena promozione post Sanremo, non hanno voluto partecipare al programma? Presto detto, a causa delle critiche feroci che Morgan ha rivolto a entrambi dopo la kermesse canora.

Fonte: IPA

“Speravo comprendesse le mie parole”: l’accusa di Morgan contro Marco Mengoni

Proprio il vincitore del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni, è stato il primo a rifiutare l’invito di Morgan: “Il primo ospite a cui ho pensato è una persona con cui ho avuto molto a che fare, perché ha iniziato con me, e che ho criticato anche recentemente. Volevo capire se aveva compreso le mie parole o se ne fregava, se era intenzionato ad approfondire. È Marco Mengoni. Però non ha accettato”. Il neo conduttore si dice perplesso di questo no, durante una intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, nonostante le dure critiche dello scorso mese.

“Lui sa interpretare una roba che è un nulla – aveva detto del suo ex pupillo – Quella sua sembra una canzone e la gente ci crede. A furia di questo si è livellato tutto. Ormai le canzoni sono tutte vuote ed ecco perché non ci accorgiamo più che gli accordi non ci sono. Il suo brano sembra un tentativo di qualcuno che non ha gli strumenti cognitivi per poter fare una canzone“. Parole durissime, che Marco sembra non aver preso affatto bene, perché un attacco mirato non solo a lui, ma anche a tutti coloro che hanno partecipato alla creazione di Due Vite, canzone vincitrice del Festival e in gara per l’Eurovision Song Contest 2023.

Fonte: IPA

Morgan su Madame: “Si dà tante arie perché lei crede di essere un genio”

Se con Marco Mengoni era rimasto sul piano musicale, l’attacco, sempre dello scorso febbraio, verso Madame, aveva del personale: “Posso dire di conoscerla personalmente. Trovo che sia una persona che si dà tante arie – aveva tuonato Morgan – Si dà tante arie perché lei crede di essere un genio, ne è convinta perché tutti le dicono che è un genio. Io non penso che lei sia un genio, però penso di esserlo io”. Modestia a parte, che di Morgan non è mai stata una qualità, le parole al vetriolo su di lei hanno fatto sì che Madame decidesse di non prendere parte a StraMorgan. Non solo, l’aveva anche accusata di aver copiato un suo brano, Altrove.

“Anche su di lei ho usato parole che non sono piaciute – ha spiegato a TV Sorrisi e Canzoni – Prima ha detto che sarebbe venuta, poi mi ha rivelato che le mie critiche bruciavano così tanto che non avrebbe partecipato. Le ho chiesto scusa, e devo dire che mi dispiace molto: con lei ci sarebbe stato qualcosa di grande”.

Quando va in onda “StraMorgan”, il nuovo show di Morgan

Un nulla di fatto su entrambi i fronti, non ci resta che scoprire chi accetterà l’invito di Morgan, visto che, la lista dei colleghi dei quali ha parlato male, è davvero molto lunga. Per il suo debutto da conduttore, con StraMorgan, sbarcherà su Rai 2, per quattro puntate, in seconda serata, da lunedì 10 aprile a giovedì 13 aprile 2023.

Si parlerà, ovviamente, di musica, ricordando quattro grandi interpreti della canzone italiana: a Domenico Modugno, Umberto Bindi, Franco Battiato e Lucio Battisti. Al suo fianco Pino Strabioli: grandi ospiti e un’orchestra formata da giovani musicisti si alterneranno tra racconti e note, partiture e parole, come spiegato nel comunicato della Rai.