Stefano De Martino, la strategia per screditarlo: “Il nuovo Pino Insegno”

Ci sarebbe una strategia in atto per screditare Stefano De Martino, che dal 2 settembre prenderà il posto di Amadeus ad "Affari Tuoi"

Fonte: IPA Stefano De Martino

Dopo Amadeus, il prossimo conduttore di Affari Tuoi è Stefano De Martino. Un personaggio che ha lavorato moltissimo per essere dov’è oggi: di strada ne ha fatta, si è allenato, si è perfezionato, fino a diventare uno dei giovani conduttori più promettenti del panorama televisivo. C’è chi lo reputa ancora acerbo, e chi, invece, pensa che Affari Tuoi sia il banco ideale per “farsi le ossa”. Ma è anche vero che ci sarebbe in atto una strategia per screditarlo.

Stefano De Martino, la strategia per screditarlo

Il nome di Stefano De Martino è stato tra i primi a circolare per il “dopo Amadeus” ad Affari Tuoi. Ed è stato così, in effetti: la Rai ha annunciato di aver firmato il contratto con De Martino poche settimane dopo le prime indiscrezioni. Un contratto che vale “oro”, tra gli 8 e i 9 milioni per l’esattezza. Per lui c’è il programma dei pacchi, in partenza il 2 settembre 2024. E non solo: potrebbe configurarsi l’opzione Sanremo dopo Carlo Conti. E, chissà, potrebbe già arrivare all’Ariston nel 2025 o nel 2026, una prova importante per tastare le reazioni del pubblico.

Ma perché si parla di strategia per screditarlo? A fare chiarezza è Fanpage: il famoso incontro tra Stefano De Martino e Arianna Meloni, sorella di Giorgia, Presidente del Consiglio. In breve: è stata avanzata l’ipotesi che il nome di De Martino sia stato influenzato da Arianna. Non è così, però: l’incontro è stato smentito, così come le presunte “influenze”. “Incontro che sarebbe figlio di una narrazione che vuole screditare il prossimo conduttore di Affari Tuoi“.

“È stata fatta passare la narrazione che io sono presente in tutte le riunioni della cabina di regia dove si decidono le nomine, da Stefano De Martino a Giuseppina Di Foggia, dalla Rai alle Ferrovie”, ha detto Arianna Meloni. D’altro canto, a questa dichiarazione si aggiunge quella fatta dal conduttore stesso: “Fossi stato amico di Arianna Meloni, avrei già fatto Sanremo 5 anni fa. Onestamente io non conosco nessuno in politica, sono entrato in Rai cinque anni fa per mano di Carlo Freccero. Non sono arrivato quest’anno, quindi non so questa spinta da dove dovrebbe arrivare”.

Il nuovo volto di punta della Rai

Le voci legate al presunto incontro sarebbero legate a una narrazione ben più strutturata, quindi, con l’intento di screditare De Martino. “Lo si vuole far passare come il nuovo Pino Insegno“. Quest’ultimo ha, in effetti, “pagato” caro per la sua amicizia con Giorgia Meloni: in molti lo hanno costantemente criticato, senza perdonargli nemmeno una sbavatura. Nonostante, comunque, sia un grande doppiatore e un professionista che lavora in televisione da sempre.

Ora, però, De Martino è totalmente concentrato sulla sua prossima avventura. Il 2 settembre prende ufficialmente il posto di Amadeus ad Affari Tuoi (i conduttori si “scontreranno” dal 22 settembre con la partenza di Chissà Chi è sul Nove). E fa sapere Chi: “Nella sua vita, in questo momento, non c’è posto per i flirt. Le sue priorità sono suo figlio Santiago e la sua famiglia, che vivono a Milano”. Totalmente concentrato sul lavoro.