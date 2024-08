Pino Insegno, nuovo show e “critiche superficiali”: così il conduttore risponde alle polemiche

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Pino Insegno

Pino Insegno, volto amato della televisione italiana, ha recentemente concluso la sua avventura alla guida di Reazione a Catena, uno dei programmi estivi più seguiti dal pubblico italiano. Subentrato a Marco Liorni, Insegno si è ritrovato al timone di un game show che è ormai un pilastro delle serate televisive italiane. Nonostante le sfide che questa nuova esperienza gli ha presentato, il conduttore si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti, tanto da poter affermare con orgoglio che la sua performance ha superato le sue stesse aspettative: “È andata anche meglio di quel che pensassi. Poi è scritto benissimo”, ha raccontato con entusiasmo a Tv Sorrisi e Canzoni.

Pino Insegno risponde alle “critiche superficiali”

La nuova avventura di Pino Insegno non è stata esente da critiche, soprattutto sui social media, che spesso possono essere un terreno ostile per le personalità pubbliche. “Non guardo più i social, sono critiche superficiali, al limite dell’insulto gratuito”, ha dichiarato, sottolineando quanto sia facile oggi imbattersi in commenti negativi e talvolta offensivi.

Tuttavia, queste critiche non sembrano scalfire il morale di Insegno, che continua a ricevere il sostegno di amici e colleghi del calibro di Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis e Carlo Conti. Tra i suoi più grandi sostenitori c’è anche Umberto Orsini, uno dei grandi attori del teatro italiano, che con una telefonata ha saputo infondere gioia e fiducia nel conduttore: “La sua telefonata mi ha riempito di gioia“, ha detto il conduttore.

Nonostante i detrattori, buona parte di pubblico e critica sembrano averlo accolto positivamente nella nuova veste di conduttore di Reazione a Catena. La sua professionalità, unita al carisma che lo contraddistingue, ha saputo conquistare il pubblico, dimostrando ancora una volta il suo talento nel coinvolgere e divertire gli spettatori.

Nuovo show per Pino Insegno

Mentre Reazione a Catena si avvia alla conclusione nei primi giorni di novembre, Insegno guarda già al futuro con il suo nuovo show, Il Buono, il Brutto e il Cattivo, in onda su Rai 1. Questo nuovo progetto rappresenta una sfida entusiasmante per il conduttore, che non vede l’ora di mettersi alla prova con un format innovativo.

“Dovevano essere sei puntate, invece saranno due: il 3 e il 10 gennaio. Con me ci saranno Francesco Pannofino e Luca Ward“, ha rivelato, anticipando alcuni dettagli sul varietà che promette di essere un mix esplosivo di musica, danza e cinema. Il nuovo show si preannuncia come una vera e propria celebrazione della settima arte, con i tre conduttori che si sfideranno scegliendo un film e cercando di farlo vincere attraverso una serie di prove.

Gli ospiti che interverranno arricchiranno il programma, portando le loro competenze e il loro talento in diverse aree: ci saranno uno chef per le prove di cucina, un comico per le risate e un cantante per le sfide legate alle colonne sonore. Un format che promette di portare una ventata di freschezza nel panorama televisivo italiano.

Oltre al suo impegno nei nuovi progetti, Pino Insegno non nasconde la sua curiosità per i futuri sviluppi del mondo televisivo, in particolare per il Festival di Sanremo. “Carlo Conti ha un’eredità importante. Spero che non si facciano sciocchi paralleli con il passato. Sanremo è come un castello e serve un padrone di casa all’altezza. Carlo ha già dimostrato di essere un duca: elegante, sobrio, perfetto”, ha affermato esprimendo fiducia nella capacità di Conti di guidare il celebre festival musicale.