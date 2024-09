Pino Insegno, morto il papà Arnaldo: chi era

Pino Insegno e il fratello Claudio sono in lutto per la scomparsa del padre Arnaldo, venuto a mancare all'età di 92 anni

Fonte: IPA Pino Insegno

Il mondo dello spettacolo italiano si stringe attorno a Pino Insegno e al fratello Claudio, entrambi in lutto per la scomparsa del padre Arnaldo. Il noto attore, doppiatore e conduttore del programma Reazione a Catena ha perso il suo caro papà, che si è spento all’età di 92 anni. Un addio che arriva silenziosamente, ma che lascia un profondo vuoto nella vita dei figli e di chi ha avuto la fortuna di conoscere Arnaldo. Le esequie si terranno domani, mercoledì 18 settembre, alle ore 11 presso la Chiesa parrocchiale di Regina Pacis, nel quartiere romano di Monteverde.

Pino Insegno, morto il papà Arnaldo

La notizia della morte di Arnaldo Insegno ha scosso non solo la famiglia, ma anche l’intero ambiente dello spettacolo. Pino Insegno, conosciuto dal grande pubblico per la sua poliedrica carriera di attore, doppiatore e presentatore, ha sempre parlato del padre come di una figura fondamentale nella sua vita.

Arnaldo non era solo un papà amorevole, ma anche un esempio di saggezza e integrità. In un mondo frenetico come quello dello showbiz, Pino Insegno ha spesso trovato in lui un punto di riferimento, una fonte di consigli e di sostegno.

Chi è Claudio Insegno, il fratello di Pino

Pino Insegno non è solo un volto noto del mondo dello spettacolo italiano, ma anche un uomo profondamente legato alla sua famiglia, in particolare al fratello Claudio. Entrambi hanno intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, condividendo un percorso ricco di successi e sfide.

Claudio Insegno è un attore, doppiatore, autore e regista con un curriculum di tutto rispetto. Insieme a Pino, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo all’interno della compagnia Allegra brigata, fondata nel 1981. Con questa compagnia, i due fratelli hanno interpretato numerosi spettacoli comico-musicali, dimostrando sin da subito il loro talento e la loro versatilità.

Claudio è stato notato da Pietro Garinei, uno dei più grandi impresari teatrali italiani, e ha iniziato a farsi strada partecipando al G.B. Show con Gino Bramieri. Ha poi recitato al fianco di Enrico Montesano in Cercasi tenore e ha scritto e diretto diverse commedie.

Tra i suoi successi teatrali si annovera la regia di Babbo Natale è uno stronzo e il suo coinvolgimento in spettacoli come Rumors di Neil Simon e Rumori fuori scena di Michael Frayn.

Nel corso degli anni, Claudio ha lavorato in televisione, partecipando a programmi come Partita doppia con Pippo Baudo e Festa della mamma con Gerry Scotti, e ha diretto importanti musical, tra cui Francesco – il musical di Vincenzo Cerami.

Il rapporto tra Pino e Claudio è sempre stato caratterizzato da un profondo rispetto e una grande complicità. Oltre alla carriera, i due fratelli hanno fondato insieme la scuola per attori Tutti in scena, un progetto che li ha visti collaborare per trasmettere la loro passione e la loro esperienza alle nuove generazioni.

Nel 2010, hanno unito ancora una volta le forze interpretando e dirigendo la commedia Alta Infedeltà, un successo che li ha portati sul grande schermo. Claudio, inoltre, ha diretto il primo fantasy italiano in 3D, Una notte agli Studios, dimostrando ancora una volta la sua capacità di spaziare tra i generi e le arti.