Fonte: IPA Stefano De Martino

È il personaggio del momento. Non che questo gli dispiaccia, malgrado cerchi in ogni modo di schernirsi, ma la carriera di Stefano De Martino reca innegabilmente qualcosa di molto interessante. Da un lato, per gli inizi modesti spinti dalla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi e – dall’altro – per il matrimonio con una delle donne che, all’epoca dei fatti, era considerata una delle figure più potenti della tv.

Oggi che il matrimonio con Belen Rodriguez è finito, per la terza volta, il cammino da compiere è senza compagni di viaggio ma con una grande certezza. Le salite non sono finite. Nemmeno se il tuo agente si chiama Beppe Caschetto e sul tuo contratto c’è una postilla che apre le porte del Festival di Sanremo, quello che da bambino sognavi al Bar Stella di tuo nonno, e che oggi non è più un miraggio. Il suo futuro, però, è ancora Affari tuoi, il programma che ha trasformato adattandolo al suo stile di conduzione e che ha ricevuto casualmente in eredità da Amadeus, al quale subentrò anche a Stasera tutto è possibile. Ma com’è andata, davvero, tra loro?

Cos’è successo tra Stefano De Martino e Amadeus

Si è detto tutto e il contrario di tutto. La verità è che l’addio alla Rai di Amadeus non è mai dipeso da Stefano De Martino. Il conduttore di Torre Annunziata ha preso il suo posto alla guida di Affari Tuoi dal 2 settembre e, da quel momento, lo share è stato tutta una sorpresa. Ha perfino battuto i record del suo predecessore, eventualità che nessuno avrebbe messo sul tavolo, ma tra loro non ci sono mai stati attriti: “Gli ho scritto un messaggio quando ho saputo che avrei fatto Affari tuoi, e mi ha incoraggiato. Ero subentrato a lui anche a Stasera tutto è possibile“.

Oggi sono avversari, poiché entrambi vanno in onda nella medesima fascia oraria sebbene Amadeus prosegua ben oltre la fine di Affari Tuoi, ma il loro rapporto non ne ha risentito: “No, nessuna competizione con Amadeus, piuttosto mi sono concentrato per trovare un mio modo di condurre. In ogni caso la partita noi ce la giochiamo con Canale5″.

Nella lunga intervista resa a Corriere della Sera, il conduttore replica anche ai continui attacchi di Striscia la Notizia, storicamente interessata alla destinazione dei montepremi vinti all’interno del programma di Rai1: “Fa parte della natura di Striscia. Sollevare dubbi è legittimo. Il vero punto è dimostrare le cose e non credo che a loro manchino gli strumenti, se davvero ci fossero gli estremi. La competizione con il programma risale al 2003″.

Il futuro al Festival di Sanremo e l’amore per Belen

Il suo passaggio su Rai1 è stato spesso definito come il preludio alla conduzione del Festival di Sanremo, ora affidato per due anni consecutivi a Carlo Conti. Stefano De Martino non ne aveva mai parlato davvero, probabilmente per scaramanzia, ma finalmente da oggi sappiamo qualcosa di più in merito: “La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è già. Poi vedremo”.

E chi l’avrebbe mai immaginato. Se ci guardiamo indietro, ricordiamo di certo la partecipazione di Belen Rodriguez al fianco di Gianni Morandi ed Elisabetta Canalis, ma mai avremmo pensato che – diversi anni dopo – il conduttore in lizza sarebbe stato il suo ex marito. Erano gli anni di Amici di Maria De Filippi, dell’amore per Emma Marrone che stava per finire e di un futuro che era ancora tutto da scrivere.

“Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato molto bello. L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli”, ha raccontato parlando dell’amore ormai finito per Belen, spiegando come il ballo li abbia aiutati a sentirsi più vicini: “Ballare insieme ha subito accorciato le distanze. È un peccato che oggi più nessuno balli un lento: sterno contro sterno, cuore contro cuore; si risparmia un sacco di tempo, l’invito a cena, l’approccio con il cuore in gola…”.

Per l’amore c’è tempo, malgrado abbia rivelato di essere attratto dalle donne più mature di lui. Adesso, è il momento della carriera e di suo figlio Santiago, che è la sua vera priorità: “Parto il giovedì per Milano e torno a Roma la domenica. Tutti dicono che mi somiglia moltissimo, ma non osano ammetterlo se c’è la madre. Parla tre lingue: italiano, spagnolo e inglese. Andiamo spesso a Londra, abbiamo visitato insieme la Tate Modern. Mi piace creare ricordi con lui, mostrargli cose nuove”.