Sonia Bruganelli sotto attacco, l’ex GF: “Ora piange, ma non ricorda il male che ha fatto”

Quello che semini raccogli. Un antico proverbio di cui molto probabilmente solo oggi Sonia Bruganelli ha capito fino in fondo il significato. L’ex moglie di Paolo Bonolis negli ultimi anni, in qualità di opinionista di reality show, non è stata mai particolarmente tenera e ora che è lei a mettersi a nudo come concorrente a Ballando con le Stelle sono in pochi a sostenerla.

Le sue lacrime, dopo un giudizio negativo di Selvaggia Lucarelli, non hanno convinto tutti. A partire da Edoardo Tavassi, fratello della più nota Guendalina, che ha attaccato pubblicamente Sonia ricordando quello che ha dovuto subire al Grande Fratello Vip qualche anno fa.

Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle, l’attacco di Edoardo Tavassi

“Sonia Bruganelli sta montando un caso enorme solo perché Selvaggia Lucarelli le ha detto che appare “piccola sul palco”. Nulla di grave. – ha fatto notare Edoardo Tavassi in un’intervista rilasciata a Fanpage – Ricordo, invece, che quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale giudicando me e i miei compagni di avventura e lo fece con rabbia”.

“Si scagliò contro una persona chiusa nello stesso contesto da cinque mesi senza avere la minima percezione di quanto accade all’esterno. Si permise di dirmi “Hai 40 anni e sei subdolo, senz’anima e manipolatore” senza pensare alle ripercussioni psicologiche che avrei subito in quanto “recluso” in una Casa senza contatti con l’esterno”, ha ricordato l’ex gieffino che grazie al programma di Alfonso Signorini ha conosciuto l’attuale fidanzata Micol Incorvaia, sorella di Clizia e cognata di Paolo Ciavarro.

Edoardo Tavassi, che ha partecipato al Grande Fratello Vip nell’edizione 2022-2023 (quella vinta da Nikita Pelizon) ha poi ribadito: “Non saprà mai davvero cosa significa quello che ho subito io. Per saperlo, Sonia Bruganelli concorrente dovrebbe essere giudicata da Sonia Bruganelli opinionista. Lì avrebbe realmente capito che cosa si prova”.

Ha inoltre fatto sapere di non aver mai ricevuto delle scuse da parte di Sonia Bruganelli, neppure a telecamere spente. E l’affondo finale: “Se le dicono che è piccola sul palco non può mettere in mezzo la figlia alla quale al massimo interessa che sia una brava madre. E allora che cosa avrebbero dovuto pensare mia madre, mio padre, mia sorella, i miei amici e tutta la mia famiglia mentre mi diceva tutto quello che mi ha detto?”.

Le scuse pubbliche di Sonia Bruganelli

Di recente Sonia Bruganelli si è scusata per quanto fatto in passato, per i suoi modi spesso eccessivi e aggressivi. “Al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi sono stata un’opinionista volutamente fuori dalle righe e questo lo rifarei altre centomila volte in quel modo. Magari meno grezza. Il mezzo televisivo come tutti gli altri mezzi vanno prima conosciuti, prima di poter dare il meglio”.

“So di essere stata scelta anche per il mio carattere e per la mia modalità di non saper contare fino a dieci prima di rispondere. A questo giro (Ballando con le Stelle, ndr) invece ci sto provando a essere diversa – ha aggiunto – Quando si va in televisione siamo tutti un po’ costruiti. In passato sono stata un po’ strafottente”.