Sonia Bruganelli su Ballando con le Stelle e Bonolis “Il male fatto a me stessa”

Fonte: Getty Images Sonia Bruganelli parla della sua esperienza a Ballando con le Stelle

Se pensavate che Sonia Bruganelli sarebbe rimasta nell’ombra a Ballando con le Stelle, ripensateci. In poche puntate, ha già guadagnato un titolo: la concorrente più bersagliata di questa edizione. Eppure, per la prima volta, sembra voler cambiare le carte in tavola. “Nulla di strategico”, spiega, in un’intervista al Corriere. “Semplicemente da quando sono finita nello spareggio, lo scorso sabato, ho uno spirito diverso, che mi fa concentrare più sulla gara e sul motivo per cui ho accettato di fare questo programma”.

Sonia Bruganelli, Ballare per curiosità (e per sfidare se stessa)

Cosa spinge una donna come Sonia Bruganelli, abituata a tenere tutto sotto controllo, a lanciarsi in una gara di ballo? “La curiosità verso il ballo, che ho sempre rifiutato di praticare”, rivela. Non stiamo parlando solo di passi di danza: il vero nodo è l’abbandono emotivo, quella vulnerabilità che viene richiesta quando ti lasci guidare da qualcun altro.

“Per ballare devi abbandonarti alle braccia di un’altra persona, alla musica, all’emotività. E per me non è semplice. All’inizio, in sala prove, guardavo solo lo specchio e mi trovavo goffa”.

L’arroganza? Solo una corazza

Per chi crede che Sonia abbia sempre avuto tutto facile, la realtà è un po’ diversa. La sua carriera nell’ambiente delle produzioni televisive l’ha costretta a dimostrare di sapersi muovere da sola, nonostante un compagno di vita decisamente famoso come Paolo Bonolis. “La mia vita professionale mi ha portato a voler far vedere che ce la sapevo fare anche più di quello che era vero. Avevo a fianco un uomo importante, ma volevo che il mio lavoro fosse riconosciuto”.

Dritta, tagliente, a tratti arrogante. Sonia Bruganelli ha sempre spaccato l’opinione pubblica. “Uno poi va in analisi e sì, posso dire di essere stata arrogante. Ma il male non l’ho fatto agli altri, piuttosto a me stessa”, ammette candidamente, rivelando come quell’atteggiamento spavaldo fosse in realtà un modo per mascherare il dolore personale. Come se l’immagine di forza assoluta fosse una protezione, uno scudo contro le sue fragilità.

Il peso delle critiche e l’ossessione per l’immagine

Sonia lo sa, la sua partecipazione a Ballando con le Stelle non è stata esattamente una passerella di complimenti. Critiche, “shitstorm”, discussioni con Selvaggia Lucarelli, giudizi, tutto fa parte del pacchetto. Ma c’è un punto su cui non transige: il focus deve essere su ciò che sta facendo ora, non su ciò che è stata. “Mi ci butto con il mio corpo normale, meno abituato alla fatica fisica e lontano dai canoni estetici televisivi. Ma se alla fine mi si giudica non per il risultato di quello che faccio in sala prove ma per tutto quello che ho postato in questi anni, allora si annulla il mio sforzo”.

A rincarare la dose ci ha pensato anche Selvaggia Lucarelli, che l’ha definita confusa. E Sonia, con la sua solita schiettezza, non ha potuto che concordare: “Ed era vero. Lo ero nell’aprirmi, specie subito dopo aver finito una coreografia”.

Il legame con Bonolis: gratitudine e riconoscimento

Per quanto sia una donna che ha cercato di costruire una propria identità professionale, Bruganelli non può evitare di fare i conti con l’eredità della sua vita con Paolo Bonolis. “Mi sto rendendo conto che tanto di quello che sono diventata dipende da ciò che abbiamo vissuto assieme e che non è disdicevole ammetterlo. Sono riconoscente“, afferma. Un rapporto che continua a influenzarla, anche se con consapevolezza e una certa dose di gratitudine.

Il nuovo compagno? Solo un altro pezzo del puzzle

E poi c’è Angelo Madonia, il suo nuovo compagno e maestro di danza a Ballando con le Stelle. In molti hanno insinuato che la sua presenza possa aver creato qualche “facilitazione“, ma Bruganelli ribatte con decisione: “Là dentro volutamente sto facendo il mio percorso e lui il suo”.