“I Soliti Ignoti”, perché Amadeus non va in onda il 4 aprile

Fonte: IPA I 10 momenti imperdibili di Sanremo 2023 che (forse) non dimenticheremo mai

Non va in onda la puntata de I Soliti Ignoti – Il Ritorno prevista per martedì 4 aprile 2023. Su Rai 1, è tempo di fare spazio alla musica, e soprattutto ai 30 anni di carriera di una artista che ha fatto la storia: Laura Pausini. Uno dei programmi televisivi più seguiti, condotto da Amadeus, si ferma ed evita così di scontrarsi con il Big Match di Coppa Italia.

Perché I Soliti Ignoti non va in onda martedì 4 aprile 2023: quando torna

I Soliti Ignoti è un game show di punta della Rai: in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 20,35, è condotto da Amadeus, che ha saputo dare al programma un tono e una veste davvero intrigante. Martedì 4 aprile 2023, tuttavia, il game show salta un turno, per così dire. Invece del classico game show, nel prime time di Rai 1 va in onda uno speciale dedicato a Laura Pausini e ai suoi 30 anni di carriera.

La variazione del palinsesto, dunque, non subirà altri cambiamenti o modifiche: Laura 30 – questo il titolo dello speciale – va in onda a partire dalle 20,35, ed è un evento a dir poco attesissimo dai fan storici della cantante, che si è sposata nel mese di marzo, dopo aver trascorso insieme a Paolo Carta ben 18 anni di amore.

La programmazione de I Soliti Ignoti – Il Ritorno riprende nella giornata del 5 aprile 2023, come di consueto. Nel corso di questa stagione televisiva, il programma di Amadeus si è fermato per fare spazio alla settimana sanremese ed è anche slittato nel palinsesto per lo show Cinque Minuti, condotto da Bruno Vespa. Invece, Affari Tuoi: Formato Famiglia, condotto sempre da Amadeus, inizia ufficialmente lunedì 16 aprile 2023, in onda dalle 20,35, prendendo di fatto il posto de I Soliti Ignoti.

Laura 30, in onda lo speciale sulla Pausini

Il 27 febbraio 2023 è stata una giornata storica per Laura Pausini: il trentesimo anniversario de La Solitudine, canzone che è entrata di diritto nella storia della musica italiana e che ha permesso all’artista di lanciare la sua carriera. Proprio per festeggiare un evento di tale portata, la Pausini ha voluto organizzare tre performance in appena 24 ore.

Ed è così che si è esibita all’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, al The Music Station di Madrid e al Teatro Carcano di Milano. Tre performance uniche, che hanno toccato l’Europa e l’America: del resto, la Pausini è amatissima in tutto il mondo. Laura 30, dunque, è un modo per festeggiare concretamente l’artista, ma anche la persona.

Le anticipazioni su Laura 30

Su questa iniziativa, la Pausini aveva detto: “La musica in tutte le sue sfaccettature è una cosa seria, che richiede molto sacrificio. Ho voluto realizzare questo speciale per mostrare ai miei fan (e non solo) quanto lavoro richieda ogni singolo progetto e quante soddisfazioni porti. Dopo trent’anni di carriera, mi sono messa alla prova sotto tutti i punti di vista, alzando notevolmente l’asticella, e ho voluto condividere l’intero percorso che mi ha permesso di arrivare al risultato finale”.

Laura 30 è dunque un inno alla carriera di una artista che è entrata nel cuore degli italiani con le sue canzoni, e con la sua gentilezza: in onda su Rai 1, si osservano tutte le fasi del grande progetto della Pausini, mostrando i lati inediti delle sue performance.