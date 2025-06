Sesso Debole, testo e significato del nuovo brano di Elisa

Fonte: Getty Images Elisa

Elisa torna a regalarci tutta la sua dolcezza rock con Sesso Debole: il brano, che mixa leggerezza, riflessioni e animo punk rock in pieno stile Elisa, ci trasporta in una sonorità che ben conosciamo per raccontarci un rapporto d’amore fatto di debolezze e momenti che, seppur bellissimi e coinvolgenti, portano grosse contraddizioni. Ecco testo e significato.

“Sesso Debole”, significato della canzone di Elisa

Per festeggiare la sua prima volta a San Siro, Elisa decide di fare un ulteriore regalo ai fan pubblicando Sesso Debole. Il nuovo singolo, che arriva dopo la meravigliosa collaborazione con Cesare Cremonini in Nonostante tutto, è disponibile dal 13 giugno 2025 e ci trasporta ancora una volta nei bellissimi immaginari di una cantante che continua a fare la storia della musica italiana.

Sesso Debole, scritto dalla stessa Elisa e prodotto dalla cantautrice con Andrea Rigonat e Okgiorgio, rappresenta la cantante in tutto e per tutto: musicalità sognanti intrise di punk rock e un testo potente, immaginifico, che racconta una storia d’amore poliedrica che ricorda, a tratti, quelle adolescenziali.

Da un lato la difficoltà di affidarsi e i passi necessari a fidarsi della persona amata, dall’altra la sensazione di essere fuori posto in un turbinio di contrasti che vanno dal freddo al caldo, dall’amore ai dubbi e alle battute d’arresto emotive. Un sentimento pieno, che trasporta i due come su una montagna russa di coinvolgimento senza freni.

Testo di “Sesso Debole”, il brano di Elisa

La la la la la

La la la la la

La la la la la

La la la la la

La la la la la

La la la la la

Noi

Tra le stelle di Mirò

Sento freddo e tu di più

Poi mi provochi anche tu

Ho la pelle sul gilet

Come pelle anche se

Sarei il sesso debole

Commenta pure qua

È un Tagadà

Non va bene lo so

Fermarci mai

Come i supereroi

Ma gira che ti giro

Mi sbagliavo lo stesso

Ci ho messo messo messo messo messo messo un po’

Ci ho messo un po’ per fidarmi di te

Che va bene però lo sai che a me sta tutto

Stretto stretto stretto stretto stretto come non lo so

E chissà cosa pensavi di me

che volessi Malibu

a me bastava una

Forse il fuoco di un falò

Sento caldo e tu di più

Ora provochi anche tu

Tra la neve uno chalet

Un rifugio sei per me

Sbaglio quando penso che

Qualcosa cambierà

E non mi va

Non va bene lo so

Fermarci mai

Come i supereroi

Forse non hai mira

Ma mi hai presa lo stesso

Ci ho messo messo messo messo messo messo un po’

Ci ho messo un po’ per fidarmi di te

Che va bene però lo sai che a me sta tutto

Stretto stretto stretto stretto stretto come non lo so

E chissà cosa pensavo di te

All’inizio però ti sorridevo lo stesso

La la la la la

Stesso

La la la la la

Stesso

La la la la la

Stesso

La la la la la

Ci ho messo messo messo messo messo messo un po’

Ci ho messo un po’ per fidarmi di te

Che va bene però lo sai che a me sta tutto

Stretto stretto stretto stretto stretto come non lo so

E chissà cosa pensavi di me

All’inizio però mi sorridevi lo stesso

La la la la la

Stesso

La la la la la

Stesso

La la la la la

Stesso

La la la la la

Stesso

La la la la la