Cesare Cremonini ed Elisa insieme con Nonostante tutto: testo e significato del nuovo singolo

Fonte: ANSA, IPA Cesare Cremonini ed Elisa

Cesare Cremonini ed Elisa, due delle voci più amate del panorama musicale italiano, scelgono di fare un grande regalo ai fan e di celebrare la loro amicizia pubblicando Nonostante tutto, il loro nuovo singolo.

Il pezzo, che li vede insieme ancora una volta, è il frutto di un lavoro condiviso e di un incontro artistico tra due delle voci più riconoscibili della discografia italiana in un racconto di resilienza e riflessione verso la felicità. Ecco testo e significato.

“Nonostante tutto”, significato del singolo di Elisa e Cesare Cremonini

È sempre bello quando due voci bellissime si incontrano per creare qualcosa di nuovo e profondo e lo è ancora di più se queste voci appartengono a due colossi della musica. Elisa Toffoli e Cesare Cremonini sono proprio questo: due carriere incredibili, ma anche due amici di vecchia data che nutrono affetto e stima reciproca.

Sentimenti veicolati all’interno di Nonostante tutto, la loro ultima collaborazione musicale dopo Aurore Boreali in uscita l’11 aprile. Un brano che, come racconta lo stesso Cremonini: “È folle come sa esserlo la felicità che germoglia nel buio, libero come le nostre voci amiche insieme”.

Con un ritmo accattivante e voci sempre limpide e riconoscibili, Elisa e Cesare raccontano infatti un sentimento di felicità tutt’altro che banale: un sapore di resilienza, una visione riflessiva di un sentimento che può nascere anche dai momenti complicati e che deve essere vissuto a pieno oltre che essere riconosciuto.

Parlando della loro collaborazione, Cesare Cremonini, che continua a macinare successo con l’album Alaska Baby, ha poi spiegato di conoscere Elisa fin dai loro esordi e di aver aspettato il momento giusto per lavorare con lei: “Nonostante tutto ci rappresenta in pieno in questo momento perché svela uno dei nostri tanti punti in comune: il lato oscuro da cui nasce la nostra passione per la musica, che è una fonte inesauribile di felicità”.

Testo di “Nonostante tutto”

Lo sai che a volte la felicità

Ha il sapore del mare

Lascia un segno nell’anima

E le labbra salate

Corrile incontro

Tu baciala

Non farla aspettare

Se arriva in fondo una lacrima

Tu lasciala entrare

Nonostante tutto

Nonostante solo

Nonostante buio

(È una luce accesa)

Nonostante tutto

Nonostante voce

Nonostante persa

Nonostante morto

Nonostante persa

(Che mi tiene sveglia)

Nonostante tutto

Nonostante presa

Nonostante morto

(È una luce accesa)

Nonostante vago

Nonostante credo

Nonostante vago

Mi rimane la voglia

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Vado in paranoia

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Se non posso farlo un’altra volta e poi un’altra ancora

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Poi un’altra ancora

Sento una musica nella testa

La cassa tonica

Che ci pesta

Non c’è una logica

È una festa

La felicità

Voglio una musica

Che mi prenda

La luce cosmica

Di una stella

E quella magica

Che solo l’alba

Mi basta mai

Lo sai che a volte la felicità

Poi ti viene a cercare

Lascia un segno nell’anima

Che ti sembra l’estate

Corrile incontro

Tu chiamala

Leggera senza una nuvola

E se arrivi in fondo alla pagina

Tu non la strappare

Nonostante tutto

Nonostante l’odio

Nonostante devo

(È un fuoco acceso)

Nonostante affondo

Nonostante cado

Nonostante voglio

(che mi tiene sveglio)

Nonostante tutto

Nonostante il prezzo

Nonostante troppo

Nonostante perso

(Ah il fuoco acceso)

(Sai che vedo il caos sotto questo velo e che l’uomo rovina il cielo)

Mi rimane la voglia

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Vado in paranoia

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Se non posso farlo un’altra volta e poi un’altra ancora

(Nonostante tutto, nonostante tutto)

Poi un’altra ancora

Sento una musica nella testa

La cassa tonica

Dentro le ossa

Non c’è una logica

È una festa

La felicità

Voglio una musica

Che mi prenda

La luce cosmica

Di una stella

E quella magica

Che solo l’alba

Non mi basta mai

Nonostante tutto

Nonostante tutto

Nonostante tutto

Nonostante tutto

Nonostante tutto

Nonostante tutto

Nonostante tutto

Nonostante tutto

Nonostante tutto

Non mi basta mai