Serena Bortone ingessata a “Oggi è un altro giorno”: cosa le è accaduto

Fonte: IPA Serena Bortone ingessata a "Oggi è un altro giorno": il motivo

Prende il via una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e, sin dalle prime battute, arriva un colpo di scena direttamente dalla padrona di casa, Serena Bortone. La conduttrice si è infatti presentata in studio con il gesso al braccio, tra il gomito e il polso nello specifico, lasciando di stucco i suoi “affetti stabili”. Rassicurando tutti, svela che cosa le è accaduto per poi dare inizio alla nuova puntata. Nonostante il problema fisico, il ciclone Bortone non abbandona le redini del suo format e tiene compagnia al suo pubblico anche con il braccio ingessato.

“Oggi è un altro giorno”, perché Serena Bortone ha il braccio ingessato

Inizio settimana piuttosto movimentato per Serena Bortone, che riaccoglie il suo pubblico a Oggi è un altro giorno ma con un inaspettato colpo di scena. La conduttrice, infatti, ha fatto il suo ingresso in studio con un vistoso gesso al braccio sinistro, più precisamente all’avambraccio. Ed è proprio con un problema al polso che la padrona di casa, nelle ultime ore, ha dovuto seriamente fare i conti.

Circondata dai suoi “affetti stabili”, il guaio fisico di Serena Bortone non è passato inosservato, al punto che Samuel Peron le chiede: “Serena, ma che ti sei fatta al polso?”. La conduttrice subito spiega: “Mi sono operata al polso. Sai quando ti dicevo che avevo male al polso?”. Il ballerino, ospite fisso del talk show, le chiede ironicamente: “Ah non è una scusa per non ballare con me?”. Ma la conduttrice chiarisce che è tutto vero: “Questa è l’evoluzione del mio malessere al polso“.

Il vero colpo di scena arriva però quando, in studio, le chiedono quando è avvenuta l’operazione. A quel punto la conduttrice, sorprendendo tutti, risponde: “Stamane, vabbè ma non importa“. L’operazione al polso risale dunque a poche ore fa, eppure Serena Bortone è comunque riuscita a presenziare in studio e dare il via ad una nuova puntata. Grande coraggio e infinita professionalità, a fronte di un malessere fisico per il quale avrebbe potuto prendersi un periodo di pausa prima di ritornare operativa.

Serena Bortone: l’impegno a “Oggi è un altro giorno” e le voci sul futuro

Serena Bortone ha sempre dimostrato grande professionalità nel suo lavoro e nel suo impegno quotidiano con Oggi è un altro giorno. La conduttrice è il volto di punta della trasmissione, nata su Rai1 nel 2020 e reduce da edizioni di grande successo. Soprattutto negli ultimi mesi, il format ha spesso subito le conseguenze di importanti cambi di programmazione, dai Mondiali di Calcio in Qatar alla Maratona Telethon di metà dicembre.

La conduttrice, inoltre, nell’ultimo periodo ha dovuto fare i conti anche con le voci sul suo futuro: stando ad alcune indiscrezioni, rivelate da Dagospia, ci sarebbe infatti una conduttrice pronta a subentrare al posto suo al timone della prossima edizione. Sono solo voci, al momento, eppure Serena Bortone non sembra intenzionata ad abbandonare Oggi è un altro giorno, il programma che l’ha rilanciata in tv, né tantomeno l’ambita fascia oraria del primo pomeriggio, subito dopo il TG1 delle 13.30.