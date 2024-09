Semplicemente Fiorella, pagelle: Mannoia divina (10), Ermal da brividi (8), Elodie piange (6)

Fonte: IPA Fiorella Mannoia è nata a Roma il 4 aprile 1954: ha iniziato la sua carriera al Festival di Castrocaro nel 1968

Una grande festa per celebrare una delle donne più talentuose e influenti del panorama musicale italiano: Fiorella Mannoia. Semplicemente Fiorella è l’evento musicale in onda su Rai1, in prima serata domenica 8 settembre, per celebrare i 70 anni della famosa cantante romana. Dal suggestivo scenario delle Terme di Caracalla uno show pieno di amici e sorprese, dove non sono mancati brividi e lacrime. A fare gli auguri alla star della musica italiana tanti ospiti, colleghi e amici che hanno condiviso la scena con lei: Claudio Baglioni, Ligabue, Alessandra Amoroso, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Gigi D’Alessio, Elodie, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Paola Turci, Amara, Noemi, Ornella Vanoni, Edoardo Leo, Luca Barbarossa, Rocco Hunt, Frankie Hi-Nrg Mc, Danilo Rea, Francesco Gabbani, Tosca, Ron, Natty Fred.

Fiorella Mannoia, semplicemente divina. Voto 10

Fiorella Mannoia, una delle più grandi interpreti della musica italiana. E nonostante la lunga carriera non perde la sua umiltà e voglia di fare. Semplice e straordinaria allo stesso tempo. Diretta e senza troppi fronzoli. Intensa, come poche. Con questa serata evento la Mannoia ha saputo regalare al pubblico di Rai1 della vera musica, ma allo stesso tempo storie di amore e di amicizia. E tra un aneddoto e un altro cultura, leggerezza e profondità. Tanti retroscena e curiosità su un lungo percorso professionale. La Mannoia si è divertita a cantare con colleghi e amici, regalando così ai telespettatori nuove versioni delle sue canzoni più celebri. Tra i tanti è decisamente diventato un evergreen L’amore si odia, il duetto di Fiorella e Noemi datato 2009. All’epoca la Mannoia aiutò l’ex concorrente di X Factor a farsi largo nel mondo della musica. Ne uscì fuori un brano stupendo, ormai un classico senza tempo dove le due voci si fondono alle perfezione, regalando emozioni incredibili.

Erma Meta, musica, cuore e brividi. Voto 8

Meraviglioso Ermal Meta a Semplicemente Fiorella. Il cantautore albanese ha duettato con Fiorella Mannoia sulle note di Pescatore, una canzone del 1980 in cui la neo 70enne cantava in coppia con Pierangelo Bortoli (scomparso nel 2002). Ermal ha saputo donare al pezzo, tutt’altro che semplice, una sensibilità nuova ed unica. Tecnica ed emozione, in totale stile Meta, che si conferma una delle voci più belle e profonde del panorama musicale italiano. Davvero un’ottima scelta da parte della Mannoia, che conosce bene il grande talento del collega più giovane. Un duetto pieno di magia e allo stesso tempo di dolcezza.

Elodie piange e convince a metà. Voto 6

Da pantera a micina. A Semplicemente Fiorella Elodie non ha mostrato quella grinta e verve che da sempre contraddistinguono le sue esibizioni. È apparsa un po’ sottotono. Anche per quanto riguarda il look la Di Patrizi ha preferito lasciare nell’armadio abiti scollati ed eccentrici per una mise più sobria, quasi anonima. Forse l’ex allieva di Amici non ha voluto rubare la scena alla collega più grande e durante la performance ha mostrato tutta la propria emozione. Soprattutto quando Fiorella non ha esitato a definirla una delle cantanti italiane più brave, pronta al salto internazionale. Parole che hanno profondamente colpito Elodie che non è riuscita a trattenere le lacrime.