And Just Like That, Sarah Jessica Parker ha fatto quello che sa fare meglio: lasciare ogni presente a bocca aperta. Smessi — questa volta per sempre — i panni ultra griffati della giornalista più alla moda di Manhattan, la star di Sex and the City ha fatto il suo ingresso altrettanto trionfale al NYC Fashion Gala 2025 indossando un paio di imponenti ali nere. Sì, parliamo sul serio.

Sarah Jessica Parker come Carrie Bradshaw, l’abito alato al NYC Fashion Gala 2025

L’effetto sorpresa è ciò che, dal lontano 1998, le riesce con maggiore spontaneità. Insieme al collezionare Manolo Blahnik come se non costassero niente, si intende. Anche se Sarah Jessica Parker ha detto il definitivo addio al ruolo di Carrie Bradshaw con l’ultima stagione di And Just Like That, l’animo estroso del personaggio che ha interpretato per ben ventisette anni sembra non volerla abbandonare. E come potrebbe?

Sebbene tra le due donne ci sia sempre stato un confine molto netto, per ammissione della stessa attrice, non sono mancati nel tempo momenti in cui le loro personalità sono coincise anche oltre lo schermo, nella vita reale: così, dopo il voluminoso abito rosa shocking firmato Zac Posen del 2019, eccola catturare ogni sguardo in occasione dell’apertura della stagione di balletto della più nota istituzione newyorchese di quest’anno.

La nostra inguaribile fashionista ha sfilato sul red carpet dell’NYC Fashion Gala 2025 con addosso un maestoso abito di Iris van Herpen: la creazione si componeva di un mini abito color panna sormontato da una vistosa rete arricciata, che si protraeva sino ai piedi per poi culminare in un lungo strascico. Ma non è certo finita qui, perché dalle spalle strutturate del capo nascevano delle enormi ali in tulle nero, lunghe fino a sfiorare terra.

Come degno completamento dello scenografico look da gran sera, la star ha indossato dei sandali con cinturino neri arricchiti da elementi scintillanti e dettaglio open toe. Più sobrio, a confronto, il beauty look: la chioma biondo argenteo della sessantenne — che da qualche tempo ha ceduto al fascino naturale dei toni silver — era acconciata in uno chignon basso, tiratissimo e laccato, a lasciare ancor più spazio allo sguardo, a sua volta sottolineato da un trucco deciso.

Sarah Jessica Parker o Carrie Bradshaw, chi ha partecipato davvero all’evento di gala?

Una mise quella di Sarah Jessica Parker, è innegabile, che di certo anche la giornalista più glamour (e incasinata) di Manhattan avrebbe scelto di sfoggiare per un evento simile. E tanto imponente da averle reso difficile non soltanto camminare, ma persino posare accanto all’amato marito Matthew Broderick: basti pensare che la coppia ha dovuto trafficare dietro l’ala per riuscire a stringersi la mano. Un momento di comicità ma anche di grande affinità tra i due, uniti in matrimonio da ben ventotto anni.

Insomma: ci troviamo davanti ad un omaggio alla celebre opera di Pëtr Il’ič Čajkovskij, Il lago dei cigni, o piuttosto all’ennesimo colpo di coda (anche se forse sarebbe più giusto dire di ali) di Carrie Bradshaw? A voi l’ardua sentenza.