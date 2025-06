Sarabanda Celebrity, le pagelle: Mariotto che sorpresa (8), Giusy Ferreri timidina (5)

Com’è andata la quarta puntata di Sarabanda Celebrity, in onda il 22 giugno 2025. Alla conduzione, come sempre, Enrico Papi, tra i protagonisti Paola Iezzi e Filippo Bisciglia

IPA Guillermo Mariotto

Nella prima serata di Italia 1 di domenica 22 giugno è andata in onda la quarta puntata di Sarabanda Celebrity, nuova versione vip dello storico game show musicale condotto da Enrico Papi. Come sempre, due squadre di volti noti a darsi battaglia, maschi contro femmine come nella più tradizionale delle suddivisioni. Le voci d’usignolo Paola Iezzi, Nina Zilli, Asia Giusy Ferreri affiancate da Asia Argento contro i navigati musicisti Sal Da Vinci e Rosa Chemical e i volti televisivi Filippo Bisciglia e Guillermo Mariotto. A brillare, stasera è, inaspettatamente, Guillermo Mariotto mentre Giusy Ferreri arranca nel gioco e nella presenza scenica.

Enrico Papi nostalgico. Voto: 6

Non esisterebbe Sarabanda senza Enrico Papi. Il conduttore è il volto stesso della trasmissione che, con il suo strampalato modo di fare, le battute degne di un meme e la simpatica goffaggine, ha trasformato in un cult degli Anni ‘2000. E lì è rimasto. Papi resta legato alla vecchia versione del programma, continua a dire “museeeca” ad ogni quiz e a citare i vecchi campioni del gioco ogni qual volta ne ha l’occasione. Soltanto perché Sarabanda si è spostata di domenica ci risparmia il “oggi è sabato domani non si va a scuola”. Non ci sentiamo, tuttavia, di essere troppo severi con il padrone di casa, perché, in fondo, l’Uomo Gatto e i tempi in cui andavamo ancora a scuola mancano parecchio anche a noi.

Paola Iezzi la reginetta della serata. Voto: 8

Tra i concorrenti che più si sono fatti notare in questa quarta puntata di Sarabanda Celebrity c’è stata Paola Iezzi. La mora del duo Paola e Chiara è ormai un personaggio televisivo fatto e finito. Ce n’eravamo già accorti a X Factor, dove ha il ruolo di giudice: Iezzi ha un talento naturale per il piccolo schermo, è spigliata, ha i tempi giusti, è divertente ma senza mai strafare. È stata lei a tenera alta la bandiera della squadra femminile, non potevamo che darle un voto tondo tondo, 8 per lei.

Nina Zilli la prima della classe. Voto: 7

È bella, è stilosa, ha un’ugola d’oro ed è tra quelle che ne indovina di più. È così brava che quasi diventa antipatica. Quasi, perché Nina Zilli è anche divertente e sa come stare al gioco e tenere alto l’umore della propria squadra. Impossibilitata a concludere l’avventura a Ballando con le stelle, si è presa la sua rivincita a Sarabanda.

Asia Argento non si applica. Voto: 5

Non ci aspettavamo che fosse la prima della classe, Asia Argento è più esperta di cinema che di musica (seppur anche in questo campo non sia di certo una novellina), ma ci aspettavamo di certo qualcosa di più. Asia nel corso della puntata c’è e non c’è, appare per un attimo e poi scompare per lunghi minuti, è quella dalla personalità più affilata, eppure si lascia soppiantare dalle compagne di squadra. Studentessa incostante, di quelle intelligenti che non si applicano, la rimandiamo.

Giusy Ferreri, che fine ha fatto? Voto: 5

Giusy Ferreri di musica ne sa e ne sa parecchio. È un’artista e sa come stare sul palco, ma evidentemente la sua grinta si dilegua quando le tolgono il microfono e le chiedono di parlare invece che cantare. La più longeva tra le vincitrici di X Factor quasi non si nota nel corso della puntata, si esprime poco, solo se interpellata, interagisce raramente e non trova il coraggio di mostrarsi troppo. Peccato, perché, secondo noi, è una tipa davvero simpatica, per questo non scendiamo al di sotto del 5.

Sal Da Vinci, gentiluomo partenopeo. Voto: 9

Se pensando a Sal Da Vinci vi aspettavate un personaggio da Boss delle Cerimonie dovrete ricredervi. Il campione dei neomelodici è un vero gentleman. Elegantissimo in doppio petto sembra uscito da una commedia di Edoardo De Filippo, nel ruolo del nobiluomo di via Toledo, ma con un pizzico di veracità tipicamente partenopea. Nel gioco è tra i più bravi, quando canta è impeccabile e non manca mai di porgere complimenti ai colleghi e elogi ai maestri di cui si trova a indovinare le canzoni. In tv dovrebbero invitarlo più spesso, noi gli diamo tra i voti più alti di questa sera.

Filippo Bisciglia è bravo sempre. Voto: 9

Se uno è capace di mantenere sangue freddo e sguardo serio di fronte alle scalmanate litigate dei concorrenti di Temptation Island, allora è capace di tutto. E Filippo Bisciglia, encomiabile conduttore del reality più trash e amato dell’estate, si dimostra impeccabile anche nel ruolo di concorrente. È agguerrito il giusto, attento quanto necessario, ma senza perdere la voglia di scherzare e fare la battuta giusta al momento giusto. Arriverà per lui il momento di lasciare il Pinnettu e dimostrare di saper gestire con successo qualsiasi situazione? Lo speriamo e, nel frattempo, gli diamo un 9.

Guillermo Mariotto diventa l’Uomo Gatto. Voto: 7

È ormai da qualche tempo che Guillermo Mariotto gioca con la concorrenza. Mentre, nonostante le polemiche, mantiene il suo posto al tavolo dei giudici di Ballando con le stelle, continua a flirtare con Mediaset. Ospite di Verissimo prima, concorrente di Sarabanda Celebrity dopo. E, possiamo dirlo, Mariotto fa benissimo perché, ogni volta che passa alla rete di Pier Silvio Berlusconi, è un discreto successo. Inaspettatamente, si rivela uno dei giocatori più capaci, in grado di arrivare in soccorso quando la sua squadra arranca. E, chi l’avrebbe mai detto, non conosce soltanto le canzoni vecchia scuola ma è in grado persino di riconoscere Miley Cyrus alla prima nota. Simpatico per davvero, però, non riesce a esserlo e ci limitiamo a un 7.

Rosa Chemical, che bravo ragazzo. Voto: 8

Sogna di essere provocatorio, ribelle, irriverente, persino scandaloso. Il look ce l’ha, ma l’animo è quello di uno scolaretto al primo banco. Sotto i tatuaggi e le camicie sfarzose, Rosa Chemical è un ragazzo a modo, educato e sempre gentile. Tra i più generosi con i propri compagni di squadra si rivela uno dei concorrenti più garbati di quest’edizione. Largo ai giovani, che si vestono male e si comportano benissimo. Un bell’8 per questo studente modello.