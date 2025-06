Sarabanda Celebrity è giunto alla terza puntata, andata in onda l'8 giugno 2025. Alla conduzione, come sempre, Enrico Papi e tra i protagonisti LDA

Fonte: IPA LDA

Enrico Papi ha condotto la terza puntata di Sarabanda Celebrity, versione vip del noto gioco musicale che ha riscosso enorme successo nei primi anni 2000. A darsi battaglia durante quest’ultimo episodio sono state due squadre di cantanti ed esperti di musica, tra cui anche LDA, figlio di Gigi D’Alessio, che ha mostrato tutta la sua bravura, trainando la squadra degli uomini. Altri componenti del team, invece, hanno esibito minore talento nel gioco televisivo.

Paola Di Benedetto glamour. Voto: 7

Tra le diverse protagoniste della squadra delle donne della puntata dell’8 giugno 2025 dello show musicale si trovava anche Paola Di Benedetto, che ha scelto d’indossare per l’occasione un abito nude, che giocava con le trasparenze ed esaltava la sua bellezza. Il vestito era aderente e completamente ricoperto da dettagli brillanti nella parte superiore, mentre i decori diventavano più radi in quella inferiore, lasciando intravedere il fisico perfetto dell’ex gieffina. Paola Di Benedetto ha accompagnato l’abito con un paio di scarpe beige con cinturino a forma di fiocco alla caviglia.

La conduttrice radiofonica era certamente la più glamour di puntata ma nel gioco la ragazza non ha spiccato allo stesso modo, arrivando a sperare di battersi contro Sergio Friscia perché, a suo dire, meno talentuoso di lei: “Ho detto Sergio almeno è più scarso di me”.

LDA sorprendente. Voto: 10

LDA è stato presentato da Enrico Papi come colui che ha la musica nel sangue e, in realtà, il musicista ha dimostrato nel corso della puntata di essere veramente dotato e di aver una buona dose di coraggio: “Così s’affrontano le sfide”. LDA ha risposto correttamente e con grande velocità a molte delle domande a lui poste, dimostrandosi la vera rivelazione di puntata. Anche se all’inizio Sergio Friscia ha presentato il compagno di squadra con ironia: “Noi giochiamo uno in meno, segue il consiglio di papà ‘Non dirgli mai'”, il cantante ha dimostrato di essere sul pezzo, come sottolineato da Enrico Papi.

LDA è stato anche protagonista di una piccola gaffe che riguardava l’ex compagna del padre, Anna Tatangelo. Il cantante, infatti, non ha riconosciuto una delle sue canzoni, Essere una donna. Quando il presentatore televisivo ha chiesto spiegazioni a riguardo, il giovane musicista ha presentato le sue scuse alla mamma di suo fratello Andrea D’Alessio: “Gli è venuta a lui, io ci stavo pensando, poi ho detto ‘É vero è di Anna’. Perdonami”.

Dj Ringo intermittente. Voto: 6

Accanto a LDA, nella squadra maschile dell’ultima puntata di Sarabanda Celebrity c’era anche Dj Ringo che si è lasciato andare a battute e momenti divertenti nel corso della puntata ma, a volte, è sembrato un po’ spento e confuso, tanto che Enrico Papi gli ha chiesto delle spiegazioni: “Ma tu sai dove stai Ringo?”.

Marcella Bella polemica. Voto: 6

Marcella Bella è stata una delle concorrenti più agguerrite della puntata dell’8 giugno 2025 di Sarabanda Celebrity, tanto che la cantante ha diverse volte polemizzato con il conduttore televisivo. La musicista ha affermato che il pulsante della sua squadra non funzionasse e, a un certo punto, ha anche minacciato con ironia di lasciare lo studio televisivo: “Posso venire con voi? Non premono mai giusto”.

Marcella Bella si è anche irritata quando la squadra avversaria ha cambiato il nome del giocatore che si doveva scontrare contro di lei, scatenando la reazione di Rosa Chemical: “Mi stai dando dello scarso?”. Quando Enrico Papi le ha detto che contava sulla sua disciplina per gestire il gruppo delle donne, la cantante ha risposto in modo molto diretto: “Io disciplinata? Hai sbagliato cantante”.