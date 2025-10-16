La Rai punta su Gazzoli e sogna Belen per Sanremo Giovani: indiscrezioni su compensi e strategie per riportare la showgirl nel mondo sanremese

È la voce che sta circolando nelle ultime ore: Belen Rodriguez potrebbe salire sul palco di Sanremo Giovani al fianco di Gianluca Gazzoli. Un’indiscrezione ghiotta che unisce la showgirl argentina a uno degli eventi più attesi della stagione, in un ruolo da conduttrice che segnerebbe il suo ritorno nella grande famiglia di Sanremo.

Belen Rodriguez verso Sanremo Giovani? Cosa sappiamo

La notizia è stata lanciata da Fanpage, secondo cui ai piani alti di Viale Mazzini qualcuno starebbe lavorando per convincere il direttore artistico Carlo Conti a chiamare Belen Rodriguez alla conduzione di Sanremo Giovani. L’idea sarebbe di affiancare Belen a Gianluca Gazzoli per una conduzione a due. Se l’indiscrezione trovasse conferma, vedremmo quindi la showgirl argentina e il giovane conduttore insieme al timone del contest che selezionerà due dei quattro artisti “Nuove Proposte” destinati a salire sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2026.

L’eventuale presenza di Belen a Sanremo Giovani sarebbe un ritorno importante su un palco legato al Festival, a quindici anni di distanza da quella sua prima, fortunatissima esperienza sanremese.

In Rai, stando ai rumor, c’è chi crede fortemente in questa carta. Semplice fantasia oppure un piano già in cantiere? Per ora nulla è ufficiale, ma sognare non costa nulla.

Rai pronta a puntare su Belen: quanto potrebbe guadagnare per il nuovo ruolo

L’eventualità di vedere Belen a Sanremo Giovani si inserisce in un momento di rinnovamento professionale per la showgirl. Dopo aver concluso i suoi storici impegni a Mediaset (ha lasciato programmi di punta come Le Iene e Tu sí que vales nel 2023), Belen Rodriguez ha scelto di dedicarsi a nuovi progetti in Rai.

Il suo approdo sulla tv di Stato ha fatto notizia e, a quanto pare, era tutt’altro che improvvisato. Prima l’apparizione a Ballando con le Stelle, dove Belen si è esibita come “ballerina per una notte”, e subito dopo il debutto alla conduzione radiofonica su Rai Radio2 con il programma Matti da legare.

Due esperienze diverse ma accomunate da un filo rosso: mostrano la volontà di Rai di investire su di lei in diversi contesti, dal varietà del sabato sera alla radio, forse preparando il terreno per qualcosa di ancora più grande.

Naturalmente, quando c’è di mezzo Belen, non mancano i retroscena piccanti. Le indiscrezioni di Fanpage parlano di qualche malumore tra i corridoi di Radio Rai: pare che il cachet di Belen per Matti da legare sia piuttosto elevato (si mormora che “guadagnerebbe il doppio della media di una normale conduttrice per singola puntata”, godendo anche di condizioni agevolate, collegandosi in voce da Milano senza mai apparire in video).

Questo trattamento da star avrebbe fatto storcere il naso ad alcuni, specie perché al momento i risultati in termini di ascolti non sarebbero all’altezza delle aspettative. Ma, al di là di qualche invidia o critica interna, i vertici Rai sembrano determinati a puntare su di lei. E l’idea di portarla a Sanremo Giovani ne sarebbe la logica conseguenza.

Coppia Gazzoli-Rodriguez a Sanremo Giovani? Il duo che potrebbe stupire

Era il 2011 quando una giovane Belen calcava per la prima volta il palco dell’Ariston come co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto a Gianni Morandi: fu quell’esperienza a consacrarla definitivamente nello showbiz italiano, tra abiti scintillanti, tango appassionati e persino una celebre “farfallina” diventata iconica. Da allora Belen ne ha fatta di strada, affermandosi come uno dei volti femminili più amati della televisione nostrana.

Per Gianluca Gazzoli, averla al proprio fianco sarebbe senz’altro un colpo di scena mediatico non indifferente. Carlo Conti e la direzione artistica del Festival valuteranno davvero questa ipotesi? Non resta che attendere le decisioni ufficiali per scoprire se questo inaspettato duo diventerà realtà sul palco di Sanremo Giovani.