Sanremo 2026 tra siringoni e riti scaramantici: cosa sta succedendo dietro le quinte

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziato. Giorno dopo giorno cresce l’attesa per l’evento più importante dello spettacolo italiano, per la quinta volta guidato da Carlo Conti e in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio.

Come da tradizione, i pettegolezzi corrono più veloci delle note. Tra apparizioni in bilico, diete sospette e rituali dal retrogusto…decisamente intimo, l’Ariston si prepara a regalare al pubblico più di qualche sorpresa, tra curiosità, colpi di scena e quel fascino irresistibile che solo il backstage sa offrire.

Sanremo 2026: siringoni, rituali scaramantici e i segreti del backstage

Come sempre i rumors più interessanti arrivano da Dagospia. Stando a quanto sussurra Alberto Dandolo, sul palco del Festival di Sanremo 2026 aleggerebbero “gli zigomi della Ferillona”.

Nei giorni scorsi si era parlato di una possibile apparizione di Sabrina Ferilli durante la serata delle cover. Curiosamente, però, il suo nome non figura nella lista ufficiale dei duetti comunicata da Carlo Conti al Tg1. Allora come ci sarà?

“L’attrice romana però pare che in qualche modo ci sarà. Lo farà a sorpresa in presenza o da remoto? Chi vivrà vedrà!”, fa sapere il giornalista.

In attesa di saperne di più, tra le cantanti in gara spiccherebbe una vera star del dimagrimento record che, secondo i rumor, avrebbe fatto ricorso ai celebri siringoni dimagranti.

Un piccolo segreto di bellezza ormai amatissimo dai Vip e non solo, che aggiunge un tocco glamour dietro le quinte di Sanremo 2026. Mistero fitto sulla sua identità, ma certo è che la questione è già al centro di mille voci.

E poi ci sarebbe Elettra Lamborghini: nella città dei fiori l’ereditiera starebbe facendo girare la testa non solo per la sua presenza, ma anche per le bizze con cui starebbe facendo impazzire stylist, truccatori, parrucchieri, uffici stampa e autisti.

Uno spettacolo dietro le quinte che sembra un vero e proprio reality, tra abiti scintillanti e urgenze improvvise che vedono la nota ereditiera protagonista.

E non finisce qui: il Festival di Sanremo 2026 sarebbe già teatro di superstizioni piuttosto eccentriche.

Come scrive sempre da D’Agostino, una cantante donna seguirebbe un rito scaramantico davvero singolare: per tutte e cinque le serate del Festival salirebbe sul palco senza mutande, dopo essersi concessa un lungo impacco all’essenza di rosa canina alla “farfallina”, convinta che questo gesto le porti fortuna.

Anche in questo caso il nome resta avvolto nel mistero ma non è escluso che venga fuori durante la settimana sanremese.

Can Yaman co-conduttore di Sanremo 2026, quando il gossip diventa realtà

A volte il gossip anticipa la realtà e questa volta non ha sbagliato con Can Yaman. L’attore turco, da mesi indicato come possibile co-conduttore di Sanremo 2026, sarà finalmente sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti ha confermato che il 36enne lo affiancherà in una delle cinque serate della kermesse. La coppia fissa resterà quella già annunciata – Conti e Laura Pausini – alla quale si aggiungerà ogni sera un personaggio diverso.

Mercoledì sarà il turno di Achille Lauro mentre in un’altra serata ancora da specificare toccherà a Yaman, pronto a portare fascino e glamour sul palco dell’Ariston dopo il grande successo di Sandokan.