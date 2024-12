Fonte: IPA Jovanotti

Attenzione nei confronti del prossimo Festival di Sanremo. Non poteva essere altrimenti, del resto, dopo l’immane successo raggiunto dalle edizioni di Amadeus. Carlo conti si ritrova dinanzi a una sfida molto complessa, nonostante questa non sia la sua prima esperienza con la kermesse musicale. Al netto di una lunga carriera, il direttore artistico dovrà fare attenzione a correre i giusti rischi e a non commettere errori. Si pensi ad esempio al caso Tony Effe, che potrebbe rivelarsi la sua “arma” vincente. In questo complesso scenario anche i nomi dei super ospiti contano molto di più. Il primo in ordine di apparizione sarà Jovanotti.

Jovanotti a Sanremo 2025

È tutto avvenuto di colpo, senza preavviso. Durante la puntata di quest’oggi, 19 dicembre, de La Volta Buona, Luca Dondoni ha sganciato la grande rivelazione. Caterina Balivo lo ha interrogato, vedendolo in collegamento intento a mandare messaggi.

Lui ha poi spiegato d’aver chiesto l’autorizzazione a chi di dovere per poter dire: “Jovanotti sarà il primo super ospite del Festival di Sanremo 2025”. Al martedì sera, dunque, vedremo Lorenzo Cherubini nuovamente all’Ariston. Una presenza decisamente carismatica, in grado di attirare dinanzi allo schermo differenti generazioni. Del resto basti pensare a quanto sia stata apprezzata la sua intervista a Belve.

Cosa farà Jovanotti a Sanremo

Nessuno scherzo stavolta. Non come nel caso della 31esima coppia inedita all’Ariston. Quella è stata una battuta di Carlo Conti che, come ampiamente, anticipato, ha presentato sul palco Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani, intenti a promuovere il loro film di Natale.

Nel caso di Jovanotti è tutto confermato. Il fatto che Dondoni sapesse e attendesse il via libera, inoltre, dimostra come almeno gran parte del cast extra sia stato deciso. Facile pensare come altri super ospiti siano stati scelti e “bloccati” dalla Rai.

Nel caso di Jovanotti, nello specifico, da lui ci si attende un vero e proprio show. È facile ipotizzare come ci sarà una piccola porzione di tempo dedicata a un confronto dialogato, per poi procedere con un medley dei suoi brani iconici. Un modo per far ballare tanto il teatro Ariston di Sanremo quanto il pubblico da casa. Una scena memorabile, che troverà spazio sui social e in vari programmi in giro per il mondo.