Sanremo 2022, Maria De Filippi e il messaggio a Sangiovanni: “Orgogliosa”

Sangiovanni è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo: reduce dal successo della passata edizione di Amici, ha calcato il palco dell’Ariston esibendosi con il suo brano Farfalle. Il pezzo è molto piaciuto ai fan del giovane cantante, ma anche a chi ancora non lo conosceva.

È stato il talent show di Maria De Filippi a fargli raggiungere il palco più ambito in Italia, e proprio durante la sua esperienza ad Amici ha avuto modo di conoscere la conduttrice e innamorarsi tra i banchi della scuola.

Maria De Filippi e il messaggio a Sangiovanni dopo Sanremo

Dopo la sua prima esibizione al Festival di Sanremo, che l’ha visto aprire la seconda serata della kermesse musicale, Sangiovanni si è collegato in diretta con Storie Italiane ed ha raccontato le sue sensazioni sulla performance. Ma non solo: il giovane cantante ha anche svelato di aver ricevuto un messaggio proprio da Maria De Filippi, colei che ha visto sbocciare il suo talento nella scuola di Amici.

La conduttrice ha infatti scritto un messaggio all’ex allievo del suo talent, come ha raccontato il cantante a Storie Italiane: “Maria De Filippi mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo, ma glielo avevo già fatto ascoltare, le era già piaciuto. Mi ha scritto che è orgogliosa di me e sono stato bravo”.

In collegamento con il programma di Eleonora Daniele, Sangiovanni ha anche raccontato le emozioni provate durante la sua prima esibizione al Festival: “Volevo che la performance fosse potente per iniziare al meglio, dopo l’esibizione di Achille Lauro della prima sera”.

Nella serata delle cover il giovane canterà A muso duro, di Pierangelo Bertoli, con Fiorella Mannoia: “Volevo un pezzo profondo e impegnativo, ho fatto diverse ricerche e mi sono imbattuto in una canzone una sera, casualmente. Ascoltavo quelle parole e ho pensato ‘questo è il pezzo, voglio cantarlo’. Quando ho sentito quelle parole ho detto questo è un messaggio che voglio comunicare”.

Giulia Stabile, le parole per Sangiovanni dopo l’esibizione

Nella scuola di Amici Sangiovanni, oltre a essersi fatto conoscere per il suo innegabile talento, ha anche incontrato l’amore tra i banchi della scuola televisiva di Maria De Filippi, la ballerina Giulia Stabile. Nel corso della scorsa edizione del talent erano entrambi studenti, lei di danza e lui di canto, e hanno conquistato il cuore del pubblico grazie al loro amore. Da allora non si sono più lasciati e sono sempre stati l’uno accanto all’altra, esultando insieme per i loro successi.

Giulia ovviamente non poteva che seguire con entusiasmo l’avventura sanremese del fidanzato, condividendo sui social un messaggio pieno di orgoglio e sentimento. Subito dopo l’esibizione di Sangiovanni, infatti, la giovane ballerina ha pubblicato nelle storie di Instagram uno screen dello schermo della televisione.

A corredo della foto delle parole speciali, da cui traspare tutta la sua emozione nel vedere il fidanzato su un palco così prestigioso: “Chi dice che non è rimasto davvero a bocca aperta mente”, ha scritto, per poi aggiungere “Il mio bimbo ha spaccato”.