Amici 21, salta un’altra puntata: cosa va in onda domenica 6 febbraio

Amici 21, chi sono i cantanti e i ballerini dell’edizione 2021-2022

La corsa verso il serale di Amici 21 ha già avuto inizio, ma rischia di essere rallentata a causa di alcuni problemi insorti in queste ultime settimane. Dopo aver già perso una puntata, il talent show di Maria De Filippi deve rinunciare ad una nuova registrazione: sui social iniziano a circolare voci su ciò che starebbe succedendo in casetta.

Amici 21, salta una nuova puntata

La scorsa settimana era arrivato un annuncio che aveva lasciato un po’ d’amaro in bocca al pubblico. A causa di problemi legati al Covid, la produzione di Amici 21 era stata costretta ad annullare la registrazione della puntata che avrebbe dovuto andare in onda domenica 30 gennaio 2022. Al suo posto, l’emittente ha trasmesso uno speciale dedicato ai giovani protagonisti di questa edizione: un appuntamento che raccoglie le storie degli allievi, ricordandone i momenti più belli all’interno della scuola più amata d’Italia.

Un buon metodo per trascorrere il tempo in attesa della nuova puntata, che però a questo punto sembra essere a rischio. Sul web si sono diffuse indiscrezioni secondo le quali anche l’appuntamento di domenica 6 febbraio 2022 non andrà in onda. Le voci, che nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti (pur senza aver trovato ancora conferma ufficiale), parlano infatti di una nuova registrazione fissata solamente per il 9 febbraio, la quale non potrà quindi che essere trasmessa la domenica ancora successiva.

E nel frattempo? Forse la produzione aveva già subodorato un problema simile, dal momento che lo speciale già andato in onda ha coinvolto solamente alcuni degli allievi di Amici 21. È probabile che anche questo fine settimana avremo modo di assistere ad un appuntamento riepilogativo, nel corso del quale vedremo le storie dei rimanenti ragazzi. E il cerchio si chiuderebbe. Ma cosa sta veramente succedendo in casetta? I dubbi iniziano a serpeggiare sui social, e nuove teorie si fanno largo.

Cosa sta succedendo ad Amici 21

Il motivo ufficiale per cui la scorsa registrazione era saltata è stato individuato nella positività di alcuni ballerini professionisti. Per precauzione, dunque, Maria De Filippi avrebbe rinunciato a girare una nuova puntata. Ma questa giustificazione viene ora messa in dubbio, visto che sembrerebbe ormai scontato che anche il prossimo appuntamento con Amici 21 salterà. Si fanno sempre più forti i sospetti che ci siano casi di Covid proprio all’interno della casetta, e che siano stati finora sottaciuti. Ma è giusto ricordare che siamo sempre nell’ambito delle indiscrezioni, e che solo una nota ufficiale della trasmissione potrà spiegare davvero cosa sta succedendo.

Di certo, la pandemia ha influenzato notevolmente lo show. Oltre ad aver cambiato le regole del gioco, tra nuove precauzioni e un surrogato di isolamento per i ragazzi in casetta, ha costretto in più occasioni alcuni giudici a fare il loro compito in modalità virtuale. L’ultima ad aver presenziato in puntata solo dietro uno schermo è stata Veronica Peparini, ma era già toccato anche agli altri. Tuttavia, qualcuno ha parlato della possibilità che la prossima registrazione non venga effettuata per evitare la concorrenza spietata con Domenica In, che a seguito della serata finale del Festival di Sanremo 2022 accoglierà tutti i grandi protagonisti della kermesse canora. Che si tratti di problemi sanitari o di strategia, non resta che attendere lo svolgersi dei fatti.