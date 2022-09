Sangiovanni rinvia i concerti per un problema di salute. Di cosa soffre

Fonte: IPA Sangiovanni

Un piccolo problema di salute ha costretto Sangiovanni ad annullare il suo concerto a Cremona, programmato da tempo e cancellato per far fronte a un disturbo che ha voluto raccontare sui suoi canali social ufficiali. L’artista ha spiegato i motivi che l’hanno costretto a tenersi lontano dal palco, ma è naturalmente pronto a tornare a cantare per il piacere del suo pubblico.

Sangiovanni, perché ha annullato il concerto a Cremona

L’artista ha voluto raccontare tutto in prima persona, servendosi dei suoi canali ufficiali nei quali ha virtualmente incontrato il suo pubblico: “Purtroppo soffro di queste fitte allo stomaco da un anno e mezzo. Ho fatto delle cure, alcuni momenti ne ho sofferto meno, altre più. Non sono mai andato a farmi visitare. A volte magari pensi sia colpa di qualcosa che hai mangiato, dello stress, della stanchezza o dell’ansia. Ho sempre trascurato questa cosa, ho dedicato sempre tutto me stesso al lavoro senza pensare di prendere un giorno per me e per la mia salute”.

E continua:

“Mi è capitato prima del concerto. Ero già pronto, stavo per salire sul palco ma ho sentito queste fortissime fitte allo stomaco. Sono tornato in camerino e purtroppo anche con l’aiuto dei paramedici non è passato. Mi hanno controllato tutti i valori, era tutto apposto. Non erano solo fitte ma avevo anche tanta nausea. Ho provato a prendere delle cose ma non mi è passato. Abbiamo cercato qualcuno che andasse alla farmacia più vicina a prendere qualcosa che mi alleviasse dolore e nausea, ma tutto questo ha fatto passare troppo tempo”.

Niente di grave, insomma, solo un episodio precedente all’esibizione che l’ha costretto a fermarsi. Il concerto è stato recuperato, anche se Sangiovanni si è detto dispiaciuto per il pubblico, che non ha potuto assistere allo spettacolo nella data che era stata fissata: “Sono contento che questa sera la data verrà recuperata e questo mi permetterà di tornare sul palco con tutta l’energia possibile”. E così è stato: è tornato sul palco di Cremona, dove ha rincontrato il suo pubblico desideroso di vederlo cantare.

Da Amici al successo del Festival di Sanremo

La carriera di Sangiovanni ha subito un’incredibile spinta in avanti dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove è approdato da giovanissimo portando tutto il suo valore. I suoi singoli sono stati rapidamente trasformati in hit di grande successo, fino a condurlo sul palco del Festival di Sanremo dove ha esordito con il brano Farfalle. Il suo contatto con il pubblico è stato intenso fin dal principio, con un lungo tour che l’ha portato in giro per l’Italia. Ha inoltre preso parte ai diversi festival estivi che hanno riempito le piazze dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia.

Ad Amici di Maria De Filippi ha anche trovato l’amore. Da anni ha infatti legato la sua vita a quella di Giulia Stabile, giovanissima ballerina conosciuta tra i banchi di scuola e vincitrice dell’edizione 2021. Contrariamente a quanto accaduto all’inizio, i due stanno vivendo il loro amore tenendosi lontani dal clamore mediatico, senza mostrarsi troppo e preservando la loro privacy.