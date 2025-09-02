RTL Power Hits Estate 2025, cosa è successo: pioggia, interruzioni e grandi assenti

"RTL Power Hits Estate 2025" ha acceso l’Arena di Verona anche sotto la pioggia: non sono mancati però alcuni piccoli intoppi

IPA Annalisa, Stash e Alfa a "Rtl Power Hits Estate"

Se Venezia in questo è sinonimo di glamour e grandi film grazie al Festival del Cinema, anche Verona ha avuto il suo momento di pura energia live: lunedì 1° settembre, l’Arena ha ospitato RTL Power Hits Estate 2025, regalando ai fan una serata di musica indimenticabile.

Tra la magia della cornice veneta e il ritmo dei grandi artisti sul palco, Paola Di Benedetto e Matteo Campese hanno guidato l’evento tra emozioni e qualche piccolo imprevisto. Scopriamo cosa è successo.

“RTL Power Hits Estate”, evento bagnato, evento (s)fortunato

Con RTL Power Hits Estate, l’Arena di Verona aveva tutte le carte in regola per una notte indimenticabile: artisti amati, una cornice storica e il pubblico pronto a cantare a squarciagola. E in effetti, i momenti da ricordare non sono mancati.

Come spesso accade, la natura ha avuto altri piani: una pioggia intensa si è scagliata sulla città scaligera costringendo l’evento a pause impreviste e mettendo alla prova impianti, cantanti e conduttori.

Annalisa è stata la prima a sfidare le gocce, portando a termine il suo show senza intoppi, seguita da Marco Bocelli, Gianluca Grignani e dai Pinguini Tattici Nucleari.

Il temporale, però, ha scelto di non fermarsi: alcuni artisti non sono riusciti a esibirsi e Paola Di Benedetto e Matteo Campese, padroni di casa della serata, hanno dovuto dare la linea al red carpet perché i microfoni avevano smesso di funzionare.

Il punto più critico, però, l’hanno vissuto i The Kolors: il gruppo è stato costretto a fermarsi a pochi secondi dall’inizio dell’esibizione per via di un problema all’impianto audio.

Lo show è stato interrotto per qualche minuto, ma il pubblico non ha perso il sorriso. Anzi, tra un intoppo e l’altro sono arrivati momenti esilaranti: su tutti, Tananai che appare sul palco con un turbante, come appena uscito dalla doccia, pronto a cantare sotto la pioggia.

“RTL Power Hits”, gli assenti della serata

Pioggia a parte, la serata ha regalato ai fan la grande musica di questa estate pur dovendo fare a meno di alcuni artisti che avrebbero dovuto salire sul palco.

Grande assente Alessandra Amoroso, che dopo un’estate in cui ha fatto cantare e ballare tutti con Serena Brancale e la loro Serenata, si prepara all’arrivo della piccola Penelope. La cantante ha augurato buona fortuna alla sua collega tramite una storia Instagram: “Zia, siamo lì con il cuore”

Nulla da fare nemmeno per Blanco, che già nel pomeriggio aveva annunciato su Instagram di non poter essere presenti a causa di qualche problema legato alla salute: “Purtroppo per problemi di salute ma nulla di grave, non riuscirò ad essere lì con voi. Spero ci sia presto occasione per recuperare e rivederci. Vi abbraccio forte, Riccardo”.

Alfa trionfa con “A me mi piace”

A chiudere l’evento veronese è arrivato il riconoscimento che sancisce la hit estiva 2025, andato ad Alfa con la sua A me mi piace, rivisitazione dell’iconica Me gustas tu che ci ha fatto ballare senza sosta.

Dopo la premiazione, Alfa ha commentato: “Sono davvero felicissimo ed emozionato di ricevere questo premio: questa è senza dubbio l’estate più bella della mia vita. Ringrazio RTL 102.5 e tutti i miei fan per il supporto incredibile. E ringrazio Manu Chao per aver creduto in me. È bellissimo sapere che siano stati proprio gli ascoltatori a scegliere questo brano come canzone dell’estate. Spero che nessun ragazzino scriva ‘a me mi’ in un tema d’italiano per colpa mia”.

Oltre al premio principale RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, la serata ha celebrato anche altri protagonisti della musica italiana grazie ai riconoscimenti delle associazioni FIMI, PMI e SIAE.

FIMI ha premiato il singolo italiano più venduto tra il 20 giugno e il 28 agosto 2025: è stato quello di Anna, con Désolée, mentre il singolo indipendente più trasmesso dalle radio nello stesso periodo, premiato da PMI, è andato ad Alfa con A me mi piace.

Il premio SIAE ha invece celebrato il brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia, assegnandolo a Domenico Modugno e alla sua intramontabile Nel blu dipinto di blu.

Sul fronte album, il riconoscimento RTL 102.5 Power Hits Top Album 2025 è andato a Lazza per Locura, l’album più venduto dal 30 agosto 2024 al 28 agosto 2025.

A chiudere la serata, un omaggio speciale a un’icona della musica italiana: Patty Pravo ha ricevuto il premio RTL 102.5 Power Hits Platino.