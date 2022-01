Rooney Mara sarà Audrey Hepburn. A dirigerla un italiano (che il mondo ci invidia)

Uno sguardo, un nome, un personaggio. Per interpretare il mito di Audrey Hepburn di coraggio ce ne vuole, da vendere, quello che di certo non manca a Rooney Mara. Dietro la macchina da presa, poi, a dirigerla in questa nuova e grande impresa c’è Luca Guadagnino, orgoglio del cinema italiano e nominato ai Premi Oscar con Chiamami col tuo nome.

Rooney Mara riporta al cinema Audrey Hepburn

Quello di Rooney Mara è un talento triplo. I dettagli sul biopic di Audrey Hepburn sono pochi. Si sa che è diretto da Luca Guadagnino, con la produzione della protagonista e la sceneggiatura di Michael Mitnick, già raffinata penna di The Giver. La trama è quindi tutta da scrivere ma non sarà difficile trovare spunti da grandi classici e magistrali interpretazioni come Colazione da Tiffany, My Fair Lady, Aspetta fino al buio, Sciarada e Sabrina.

Dopotutto, Audrey Hepburn è anche una EGOT, grazie alla conquista di un Emmy, di un Oscar, di un Tony e di un Grammy, che purtroppo ha ricevuto dopo la sua morte. Un personaggio straordinario che non ha solo rivoluzionato il modo di fare cinema ma si è anche dedicata alla causa umanitaria. Ha infatti lavorato per l’UNICEF, dando una mano ai bambini in Africa, Sud America e Asia.

Chi è Rooney Mara

Scelta per la grande somiglianza con la Hepburn ma anche per la gentilezza e l’eleganza che ricordano la mitica diva di Colazione da Tiffany, Rooney Mara – classe 1985 – ha già una lunga carriera alle spalle. Vanta, infatti, due nomination agli Oscar per The Girl With the Dragon Tattoo nel 2011 e per Carol nel 2015, per Miglior attrice non protagonista.

È originaria di Bedfort, ma da tempo vive a New York. Accanto alla fortunata carriera da attrice, c’è anche una Laurea in Psicologia e Politiche Sociali Internazionali conseguita nel 2010. È la moglie di Joaquin Phoenix (straordinario volto di Jocker), dal quale – nel 2019 – ha avuto il primo figlio River.

Il suo esordio al cinema risale al 2005, con una parte ottenuta in Urban Legend 3, al quale è seguita qualche fugace apparizione in Law & Order e E.R. – Medici in prima.

Grazie a queste prime interpretazioni, il mondo del cinema l’accoglie a braccia aperte. Entra così a far parte del cast di The Social Network e in quello di Uomini che odiano le donne. Non si può non nominare Senza santi in paradiso ed Effetti collaterali, al fianco di Jude Law e Catherine Zeta Jones.

Ha inoltre recitato in Nightmare Alley di Guillermo del Toro al fianco di Bradley Cooper e, inoltre, con Cate Blanchett, Toni Collette e Willem Dafoe. L’impegno di Rooney Mara è continuo. Sarà infatti in Women Talking di Sarah Polley. Il cast è d’eccezione: con la Mara, ci saranno infatti Frances McDormand, Ben Whishaw, Claire Foy e Jessie Buckley.

Gli ultimi progetti di Luca Guadagnino

Il titolo e i dettagli sulla sceneggiatura sono al momento sconosciuti, così come il focus che dovrebbe essere scelto per la sceneggiatura che potrebbe non comprendere l’intera vita di Audrey Hepburn. Intanto, Luca Guadagnino è stato dietro la macchina da presa in Bones and All, film horror romantico con Taylor Russell e Timothée Chalamet. Ha, inoltre, co-creato e diretto la serie We Are Who We Are.

Un talento nostrano che tutto il mondo ci invidia, quello di Luca Guadagnino, chiamato a dirigere Rooney Mara in una Audrey Hepburn che potrebbe riservare molte sorprese.