Fonte: Ansa Roberto Benigni

Manca pochissimo a uno degli eventi televisivi più attesi della stagione: mercoledì 19 marzo, in prima serata su Rai1, il grande Roberto Benigni torna con uno spettacolo inedito dal titolo Il Sogno. Un appuntamento imperdibile che segna il ritorno televisivo del Premio Oscar toscano, a dieci anni dal trionfo de I dieci comandamenti. La serata era stata anticipata durante la partecipazione al Festival di Sanremo di Carlo Conti, che alla fine del suo intervento in testa alla serata del 14 febbraio.

Il Sogno, le anticipazioni dello show di Roberto Benigni

Come sempre, Roberto Benigni farà emozionare, divertire e far riflettere, con la sua inconfondibile impronta fatta di comicità, poesia e profondità. “Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento”, ha dichiarato l’artista, anticipando alcuni dei temi della serata. Al centro dello spettacolo ci sarà il sogno, inteso non solo come desiderio individuale, ma come visione collettiva, speranza e possibilità di un futuro migliore. “Siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme”, ha aggiunto Benigni.

Il Sogno sarà un viaggio attraverso le emozioni e la riflessione, tra riferimenti letterari, storici e filosofici, raccontati con la leggerezza e la profondità che solo lui sa donare. Dall’Europa al mondo, dalla vita di ciascuno di noi alle aspirazioni più profonde, lo spettacolo si presenta come un inno all’umanità e alla bellezza della condivisione.

Chi ha realizzato Il Sogno

Dal punto di vista tecnico, Il Sogno è il frutto di un lavoro corale di grande spessore. I testi sono firmati da Roberto Benigni insieme a Michele Ballerin e Stefano Andreoli, con le musiche del Maestro Nicola Piovani, Premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella. La scenografia è curata da Chiara Castelli, mentre la fotografia porta la firma di Massimo Pascucci. Alla regia Stefano Vicario, figura di spicco della televisione italiana. La produzione esecutiva è affidata ad A1 Pictures, con l’organizzazione generale di Niccolò e Lucio Presta.

L’attesa è altissima: il ritorno di Benigni in diretta nazionale è sempre un evento di grande impatto. Dopo il successo dei suoi monologhi sulla Divina Commedia e su grandi temi della spiritualità e della società, c’è grande curiosità su quale direzione prenderà il suo racconto questa volta. Certo è che il pubblico italiano e internazionale avrà l’opportunità di assistere a una serata straordinaria, dove il sorriso si fonderà con la commozione, la satira con la poesia, e la leggerezza con la profondità.

Quando e dove vedere Il Sogno

Grande attenzione anche all’accessibilità: l’evento sarà infatti fruibile da tutti grazie ai servizi offerti da Rai Pubblica Utilità. Sottotitoli in diretta su Rai1 e su RaiPlay dal giorno successivo, traduzione integrale in Lingua dei Segni Italiana (LIS) con tre interpreti dedicati e, per la prima volta, un commento audio descrittivo per permettere anche alle persone cieche e ipovedenti di vivere ogni sfumatura dello spettacolo. Un’iniziativa che conferma l’impegno della Rai per un’inclusione sempre più ampia e partecipativa. Il 19 marzo alle 21.30, su Rai1 e in Eurovisione, Il Sogno di Roberto Benigni si farà realtà.