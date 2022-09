Regina Elisabetta, Canale 5 cambia la programmazione: cosa non va in onda oggi

Fonte: Getty Images Regina Elisabetta, l’ultimo viaggio con Anna, Andrea ed Edoardo

Canale 5 ha deciso di rendere omaggio alla Regina Elisabetta con un contenitore che andrà in onda il 12 settembre, stravolgendo per un giorno la programmazione pomeridiana. Mediaset, infatti, lancerà lo speciale Addio Elisabetta, Regina per sempre, in diretta dagli studi del TG 5, durante la celebrazione in onore della Sovrana presso il Palazzo Reale di Edimburgo, dove si trova attualmente la salma. Vediamo cosa non andrà in onda.

Speciale TG5 sulla Regina Elisabetta, cosa non va in onda oggi

Canale 5 stravolge il palinsesto del pomeriggio del 12 settembre per fare spazio allo speciale TG 5 Addio Elisabetta, Regina per sempre, che seguirà la celebrazione in onore della Regina Elisabetta II, in diretta dal Palazzo di Holyroodhouse, a Edimburgo.

Lo spazio sarà curato da Claudio Fico e condotto da Cesara Bonamici, con collegamenti e ospiti. Da Londra ci saranno l’inviato Dario Maltese e Antonio Caprarica, storico corrispondente dalla capitale inglese e esperto della famiglia reale.

Lo speciale partirà alle 15:15, motivo per il quale il palinsesto pomeridiano potrebbe subire numerose variazioni: la puntata di Un altro domani verrà ridotta, e salta quella di Terra Amara. Le soap quindi tornano nella formula classica martedì 13, poiché al termine della diretta la linea andrà subito a Barbara D’Urso e Pomeriggio 5.

Gli ascolti record di Rai e Mediaset

In questi giorni molte reti stanno stravolgendo i loro palinsesti per lasciare spazio a speciali, dirette e ricordi della Regina Elisabetta, una figura storica ma anche pop, che ha lasciato un segno nella vita di tutti noi, non solo degli inglesi.

Certamente lunedì 19 settembre, in occasione dei funerali di Sua Maestà, la programmazione Mediaset e Rai subirà ulteriori cambi, per ora non ancora annunciati, ma che prenderanno gran parte della giornata televisiva. Nei giorni scorsi gli spazi dedicati alla scomparsa di Elisabetta II hanno fatto fare numeri record a tutte le reti, che hanno tenuto milioni di italiani incollati al piccolo schermo, e certamente continuerà ad essere così per tutta la settimana.

La scomparsa della Sovrana inglese più longeva di sempre resterà nei libri di storia, ma anche in quelli della storia della televisione.

L’ultimo addio alla Regina Elisabetta

Il feretro della Sovrana ha raggiunto la capitale della Scozia ieri, dopo un viaggio lungo 300 km, che da Balmoral, dove si trovata quando è morta, l’ha portata fino a Edimburgo. Con lei la Principessa Anna, mentre ad attenderla al Palazzo Reale c’erano i Principi Andrea e Edoardo, con la moglie Sophie di Wessex. La cerimonia servirà per permettere ai sudditi scozzesi di dirle addio, prima del viaggio verso Londra.

Dopo la celebrazione a palazzo, la processione, guidata da Re Carlo III, si recherà, alle ore 16, alla Cattedrale di St Giles, dove la famiglia reale assisterà a una funzione dedicata alla Sovrana. Sempre in chiesa, nella bara di quercia avvolta dallo stendardo reale, nel quale aveva già lasciato Balmoral, la salma di Elisabetta II attenderà l’aereo che la condurrà a Londra. Seguiranno quattro giorni di camera ardente, per dare la possibilità a tutti di darle un ultimo saluto.

Nella capitale, nella Cattedrale di Westminster, il prossimo 19 settembre, si terranno i solenni funerali di Stato.