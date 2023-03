Rai, Sanremo costa caro: maxi-multa dall’Agcom per pubblicità occulta

Fonte: IPA Amadeus, Chiara Ferragni e Gianni Morandi a Sanremo

Non si placa la scia di polemiche dopo il Festival di Sanremo che, a più di un mese dalla fine, continua a far discutere. L’Agcom sarebbe infatti pronta a sanzionare la Rai con una multa salatissima, che potrebbe andare da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 253.000. L’accusa è gravissima: nel corso della kermesse, infatti sarebbe stata promossa pubblicità occulta. E non si tratterebbe solo della frequente sponsorizzazione di Instagram, soprattutto da parte di Chiara Ferragni.

Rai nei guai, multa in arrivo dall’Agcom: perché c’entra Sanremo

Il Festival di Sanremo 2023 costerà carissimo alle casse della Rai, travolta da un’ondata di polemiche per un’edizione che rimarrà nella storia. A più di un mese dalla finalissima che ha premiato Marco Mengoni, il festival della canzone italiana continua ad essere oggetto di polemiche. Sarebbe infatti in arrivo una maxi-multa da parte dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, indirizzata alla Rai con la gravissima accusa di pubblicità occulta, più volte reiterata nel corso della kermesse.

A rivelarlo è Il Messaggero, che spiega come nella giornata di oggi l’Agcom si sia riunita e abbia ascoltato il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni. Prevista per la televisione pubblica una sanzione salatissima per diversi casi di presunta pubblicità occulta che, durante il Festival, avrebbero violato il Testo unico dei servizi audiovisivi. Il range va dai 10.000 euro a un massimo di 253.000 euro, cifra che potrebbe infliggere un duro colpo alle casse Rai. Soprattutto se, come fa sapere chi ha seguito il dossier, la multa “sarà più massima che minima”.

Sanremo e le accuse di pubblicità occulta: la Rai nel mirino

Ma quali sarebbero i casi di presunta pubblicità occulta verificatisi al Festival di Sanremo 2023? Il più eclatante è sicuramente legato alla sponsorizzazione considerata eccessiva di Instagram, soprattutto da parte di Chiara Ferragni, che si è già espressa a riguardo difendendosi. L’accusa è riferita non solo ai continui riferimenti alla piattaforma e alla diretta avviata nel corso di una serata, ma anche e soprattutto alla chiacchierata apertura in diretta tv del profilo di Amadeus, che gli è valso ben un milione di followers in un solo giorno.

Come riporta Il Messaggero, queste circostanze rappresenterebbero un indebito spazio pubblicitario. E, poiché non vi sarebbe traccia di un contratto di sponsorizzazione con Instagram, si tratterebbe di un mancato incasso e di un danno erariale alla Rai. Un altro discusso caso è legato al palco galleggiante sulla nave di Costa Crociere, dove non sarebbe stata segnalata la scritta “messaggio promozionale”. La multa sarebbe inevitabile, sebbene la Rai abbia ora trenta giorni di tempo per inviare “controdeduzioni”.

Guai in arrivo, dunque, per la Rai. Il Festival di Sanremo, se da un lato si è confermato garanzia di successo, dall’altro ha creato non poche grane all’azienda. Dal caso ‘Blanco’ e la scenografia distrutta durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston, al discusso bacio tra Fedez e Rosa Chemical. Ora, l’accusa di pubblicità occulta per l’eccessiva sponsorizzazione di Instagram e non solo. In attesa di scoprire a quanto ammonterà questa multa che, con buone probabilità, sarà salatissima.