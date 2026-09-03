Quando ricomincia Forum a settembre 2026, lo spot con il robot fa discutere

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Ansa Barbara Palombelli conduce "Forum"

A settembre i palinsesti tornano a riempirsi e, insieme ai nuovi programmi, tornano anche quelli che negli anni sono diventati familiari per il pubblico, quasi dei piccoli appuntamenti di comfort televisivo.

Tra questi c’è anche Forum, pronto a riprendere il suo consueto spazio mattutino su Canale 5. Per la nuova stagione, però, non mancano le sorprese: Barbara Palombelli ha infatti presentato una presenza decisamente insolita per il programma. Si chiama Jeeves ed è un robot umanoide che, ancora prima di entrare davvero nelle puntate, ha già fatto discutere.

Forum riparte con Jeeves: il robot fa discutere prima dell’inizio

“Ciao Barbara, sono Jeeves, il tuo assistente. La mia intelligenza artificiale è al servizio di Forum“. Si presenta così, entrando nello studio davanti a Barbara Palombelli, il nuovo robot destinato a fare parte della stagione 2026 di Forum.

Il programma di Mediaset è infatti pronto a ripartire con una nuova edizione che, almeno dalle prime anticipazioni, sembra avere diverse novità in serbo. Nel video che annuncia il ritorno del programma, è proprio Palombelli a raccontare la prima e forse più curiosa.

“Si chiama Jeeves, è un assistente, un robot umanoide gestito da ingegneri italiani giovanissimi. Al suo interno ci dovrebbe essere l’intelligenza artificiale, ma anche una personalità. Sarà vero o sarà falso? Dobbiamo davvero avere paura di questi personaggi?”, spiega e si chiede la conduttrice.

Secondo la presentatrice Jeeves non lavora semplicemente come elemento scenografico, ma è un assistente che potrebbe avere un ruolo all’interno del programma. La sua presenza porta così l’intelligenza artificiale direttamente nello studio di Forum, in un contesto televisivo dove il pubblico è abituato soprattutto a giudici, avvocati, protagonisti delle cause e alla conduzione di Palombelli.

E il pubblico, ovviamente, non ha tardato a reagire alla sua comparsa nel video di presentazione della nuova stagione.

Sui social, infatti, sono arrivate le reazioni di chi si è mostrato incredulo davanti alla novità, mentre altre persone hanno espresso perplessità e anche una certa indignazione. La domanda evocata dalla stessa Palombelli è destinata a essere uno dei temi della nuova stagione: quanto spazio siamo disposti a lasciare all’intelligenza artificiale e quanto, invece, continuiamo a percepirla come qualcosa di estraneo?

Quando ricomincia Forum a settembre 2026

Polemiche e curiosità per Jeeves a parte, chi segue Forum da anni non vede l’ora di ritrovare il programma nel suo consueto appuntamento quotidiano. E proprio attraverso la presentazione del nuovo arrivato, Barbara Palombelli ha anche annunciato la data ufficiale della ripartenza.

Forum torna infatti lunedì 7 settembre 2026. L’appuntamento è alle 11.00 su Canale 5, mentre la trasmissione prosegue poi nel pomeriggio con l’appuntamento delle 14.00 su Rete 4.

La nuova stagione riparte quindi nel segno della tradizione, ma anche con una presenza che cambia completamente lo scenario abituale dello studio. E se Jeeves ha già fatto discutere prima ancora dell’inizio, sarà interessante capire quale sarà la sua reale funzione nel programma e, soprattutto, come reagirà il pubblico quando il robot entrerà davvero nella quotidianità di Forum.