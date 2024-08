Quando inizia Uomini e Donne 2024: la data delle registrazioni e quella della messa in onda

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

L’estate è ancora in pieno svolgimento, ma per i fan di Uomini e Donne la domanda è già sulla bocca di tutti: quando inizia Uomini e Donne 2024? L’attesa per il ritorno del celebre talk show dei sentimenti, guidato dall’inossidabile Maria De Filippi, è alle stelle. Con la nuova stagione televisiva all’orizzonte, è giunto il momento di svelare tutte le informazioni sulle date di registrazione e sulla messa in onda del programma più amato del pomeriggio di Canale 5.

Quando inizia Uomini e Donne 2024? Tutti i dettagli sulla nuova stagione

La data tanto attesa è finalmente stata rivelata. Secondo le ultime informazioni, Uomini e Donne 2024 inizierà ufficialmente lunedì 9 settembre 2024. Questo significa che il pubblico di Canale 5 potrà tornare a seguire le avventure sentimentali dei tronisti e dei protagonisti del trono over proprio all’inizio della stagione autunnale.

Come ogni anno, il programma sarà trasmesso nel consueto orario delle 14:45, pronto a intrattenere milioni di telespettatori affezionati.

Ma l’avvio della trasmissione sul piccolo schermo non è l’unica data importante da segnare sul calendario. Le registrazioni delle puntate inizieranno già a fine agosto, permettendo così di accumulare materiale prima dell’inizio ufficiale della messa in onda.

I primi episodi registrati vedranno protagonisti i volti storici del programma e, come da tradizione, non mancheranno le sorprese. In studio, infatti, ci saranno molti dei personaggi che i fan amano da tempo, insieme ad alcune nuove figure pronte a cercare l’amore.

Le novità di Uomini e Donne 2024: nuovi tronisti e volti noti

Il pubblico di Uomini e Donne si chiede sempre con grande curiosità chi saranno i nuovi tronisti della stagione. Sarà proprio Maria De Filippi a presentare i protagonisti di quest’anno.

Tra i nomi che circolano insistentemente vi è quello di Carlo Marini, noto per la sua partecipazione a Temptation Island. Sebbene si tratti ancora di un rumor, la presenza di nuovi volti freschi e intriganti sembra essere una certezza, pronti a prendere posto sul trono e a vivere nuove storie d’amore sotto i riflettori.

Tra i protagonisti più attesi c’è, come sempre, Gemma Galgani. La dama torinese, simbolo del trono over, potrebbe riservare una sorpresa. Anche se si fa sempre più insistente la voce secondo cui Gemma potrebbe non partecipare a questa edizione, dopo aver forse finalmente trovato l’amore con Pietro Dal Pozzo.

La loro storia sembra proseguire lontano dalle telecamere, e i fan si chiedono se dovranno davvero dire addio alla presenza di Gemma nel programma. Tuttavia, come spesso accade, fino al giorno dell’inizio non c’è mai nulla di certo, e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Uomini e Donne si conferma uno dei programmi di punta di Canale 5, e Maria De Filippi, con la sua esperienza e professionalità, continua a guidarlo con mano sicura. L’ultima stagione ha registrato ascolti straordinari, con una media giornaliera che ha sfiorato i 2,7 milioni di spettatori e punte di share vicine al 30%.

Numeri che confermano l’affetto del pubblico e la formula vincente di un programma che, nonostante gli anni, continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.