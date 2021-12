Pio e Amedeo in quarantena: cosa succede ora al Capodanno di Canale 5

Federica Panicucci compie 53 anni: l’amore per Marco Bacini, i figli e la carriera

Di sicuro un Capodanno così se lo sarebbero aspettato in pochi: il Covid continua a non dare tregua e la nuova variante Omicron ha stravolto le feste di migliaia di persone, vip compresi.

Sono tanti infatti i personaggi famosi costretti a casa perché positivi o perché costretti alla quarantena, basti pensare agli annunci delle ultime ore di Gigi D’Alessio, che salterà il Capodanno su Rai Uno, e al racconto di Chiara Ferragni e Fedez. Una piaga, quella del coronavirus, che sta creando non poche difficoltà anche agli organizzatori del consueto veglione televisivo di Canale 5, con una Federica Panicucci che deve rinunciare a due grossi nomi, quelli di Pio e Amedeo.

Pio e Amedeo saltano il Capodanno su Canale 5

Il duo comico non compare infatti tra gli ospiti annunciati dalla rete ammiraglia Mediaset per Capodanno in musica, la serata di avvicinamento al 2022, pare proprio a causa del Covid. Secondo alcune testate locali pugliesi, infatti, Amedeo Grieco sarebbe risultato positivo al tampone e posto dunque in isolamento, mentre non è chiaro se anche Pio D’Antini sia stato contagiato.

Capodanno in musica, gli ospiti confermati finora

Al momento da Mediaset non è arrivata nessuna conferma a riguardo, ma la coppia non risulta tra gli ospiti confermati, che sarebbero: Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, the Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade.

Capodanno in musica, una festa difficoltosa

Per Federica Panicucci e la squadra di autori dietro il programma si tratta dell’ennesimo intoppo dopo il repentino cambio di programma imposto dalle nuove restrizioni che ha costretto la produzione a cambiare location passando dall’iniziale organizzazione in Piazza Libertà all’attuale Teatro Petruzzelli di Bari.

Non solo: pochi giorni fa la conduttrice aveva dovuto rinunciare anche a un altro pezzo forte della serata, la presenza di Al Bano, che ha annunciato di essere risultato positivo al Covid e, rassicurando i fan sulle sue condizioni di salute, ha comunicato che avrebbe dato forfait su Canale 5.

Lo show, come si suol dire, deve andare avanti e così sarà. Appuntamento quindi il 31 dicembre alle 21 su Canale 5.