Sette mesi trascorsi insieme, l’uno dentro l’altra, poi il buio. 37 coltellate, inferte dall’uomo che avrebbe dovuto proteggerli, hanno deciso per il loro destino e hanno interrotto il loro cammino sulla terra. Giulia Tramontano e Thiago sono morti così, colpiti alle spalle da Alessandro Impagnatiello, ma il ricordo di quello che hanno lasciato sulla terra vive dentro chi ha sofferto per la loro perdita – in Chiara e in tutta la sua famiglia – ma anche in tutti coloro che si sono immedesimati nel dolore che ha provato ben prima di essere vigliaccamente uccisa, pensando a un futuro migliore per il bambino che aveva tenuto nonostante le troppe incertezze che la stavano travolgendo. E così che nasce Migliore, il brano che i Pinguini Tattici Nucleari hanno scritto facendo proprie le speranze che una giovane mamma nutriva per la vita che stava per venire al mondo e che oggi è eterna.

Il significato di Migliore

Il brano dedicato a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago è contenuto in Hello World, l’ultimo album dei Pinguini Tattici Nucleari. È un brano che parla di speranza, non certamente di morte, ma anche di quello che sarebbe stato se qualcun altro non avesse deciso per la loro vita. Riccardo Zanotti gioca con le parole con grande sensibilità, com’è abituato a fare, ma non li chiama mai per nome.

“Tramontano le nuvole, ma resterà il sole”, scrivono per lei, mentre per Thiago cantano: “Tu dormi bambino, ti avrei dato il nome di un lungo cammino. Che strano destino andarsene a maggio come due fragole”. E così, entrambi rivivono attraverso la musica della band di Bergamo che ha voluto partecipare al dolore di tutti nel solo modo che conoscono: portandoli con loro sul palco perché la loro storia non venga dimenticata.

Le parole della sorella Chiara Tramontano

“La canterò a squarciagola per te”, scrive la sorella Chiara Tramontano, da sempre in prima linea per ottenere giustizia per Giulia. “Grazie per averle dato vita attraverso la vostra musica”, aggiunge. Le storie sono state condivise anche da sua madre, Loredana Femiano, a pochi giorni dalla condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, autore dell’omicidio e reo confesso.

L’assassino era inoltre il compagno di Giulia Tramontano e il padre del bambino che portava in grembo. Nei giorni che sono succeduti alla condanna massima, Impagnatiello ha scritto una lettera per lei e per la sua famiglia che è stata letta nel corso del programma La Zanzara.

